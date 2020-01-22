MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriDünya prömiyeri Rotterdam’da
GeriKeyif Dünya prömiyeri Rotterdam’da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 22.01.2020 - 09:27,Son Güncelleme:/

Dünya prömiyeri Rotterdam’da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya prömiyeri Rotterdam’da

Ercan Kesal, yazıp yönettiği ilk uzun metraj filmi “Nasipse Adayız”ın dünya prömiyeri için gün sayıyor.

Avrupa’nın önemli festivallerinden 49. Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nin Voices Bölümü’ne davet edilen film, 25 Ocak günü seyirciyle buluşacak. Ercan Kesal, aynı adlı romanından uyarladığı filmin başrolünde de oynuyor. Fragmanı ve festival afişi yayınlanan filmin diğer oyuncuları ise Selin Yeninci, İnanç Konukçu, Muttalip Müjdeci, Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta. “Nasipse Adayız”, İstanbul’da bir belediyenin başkan aday adayı olan doktor Kemal Güner’in trajikomik hikayesini konu alıyor.

Dünya prömiyeri Rotterdam’da


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle