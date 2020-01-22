Dünya prömiyeri Rotterdam’da

Avrupa’nın önemli festivallerinden 49. Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nin Voices Bölümü’ne davet edilen film, 25 Ocak günü seyirciyle buluşacak. Ercan Kesal, aynı adlı romanından uyarladığı filmin başrolünde de oynuyor. Fragmanı ve festival afişi yayınlanan filmin diğer oyuncuları ise Selin Yeninci, İnanç Konukçu, Muttalip Müjdeci, Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta. “Nasipse Adayız”, İstanbul’da bir belediyenin başkan aday adayı olan doktor Kemal Güner’in trajikomik hikayesini konu alıyor.





