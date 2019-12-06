DT'nin yerli oyunları Ankara'da sanatseverle buluşacak

Yerli Yazarlar Haftası kapsamında gerçekleşecek buluşmada Diyarbakır, Ankara, Antalya, Bursa, Sivas, Erzurum, İzmir ve İstanbul Devlet Tiyatrolarında sergilenen 12 yerli oyun "perde" diyecek.



DT'nin bu yıl 6. kez düzenlediği Ankara Buluşmaları'nda yerli oyunlarla, 10-15 Aralık'ta Cüneyt Gökçer, Şinasi, Stüdyo, Altındağ, Ziraat, CerModern, İrfan Şahinbaş, Akün Sahneleri, Küçük Tiyatro, Oda Tiyatrosu, Büyük Tiyatro'da toplam 60 temsil verilecek.

"Güzel ve keyifli bir buluşma"



Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Ankara Buluşmaları'nı 2013-2014 tiyatro sezonunda başlattıklarını, bu yıl 6'ncısı düzenlenen buluşmanın izleyiciler açısından çok güzel ve keyifli geçeceğini söyledi. Türk tiyatrosuna yön vermek ve gelişmesini sağlamak için DT tarihinde ilk kez geçen sene oyunu 2014-2015 sezonundan itibaren sahnelenen yerli yazarlara ödül takdim ettiklerini hatırlatan Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sene de Devlet Tiyatrolarının 12 bölgesinde toplam 22 oyunu sahnelenen 23 yerli yazarımıza ödüllerini verdik. Devlet Tiyatroları olarak, Türk tiyatrosunun yazarları da Türkiye'yi dünyada temsil edebilsin, Türk tiyatrosu öz evlatlarımızla gelişsin istiyoruz. Her yıl en az yüzde 70 yerli yazarlarımızın eserlerini sahneliyoruz."

Genç yazarlara destek



Türk tiyatrosunun gelişimine katkı sağlamak için "Yazarlık Atölyesi" projesini hayata geçirdiklerini vurgulayan Kurt, yazın alanının zenginleştirilmesini amaçladıklarını kaydetti. Kurt, üniversitelerin güzel sanatlar fakülteleri sahne sanatları bölümü, dramatik yazarlık ana sanat dalı bölümlerinde okuyan öğrencilerin eserlerini, DT repertuvarına aldıklarını ve almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.



Bir haftada 60 temsil



Yerli yazarlar tarafından yazılan ve DT'nin 6. Ankara Buluşmaları kapsamında bir hafta boyunca 60 temsil ile sanatseverle buluşacak 12 oyun ise şöyle:

- İstanbul DT yapımları Ömer F. Oyal'ın yazdığı "Uçmak Hezarfen Ahmed Çelebi", Gökçe Kurt Elitez'in derlediği "Bir Nefes Dede Korkut"

- İzmir DT tarafından sahnelenen Haldun Dormen'in yazdığı "Kantocu"

- Antalya DT yapımı Cevat Fehmi Başkut'un yazdığı "Buzlar Çözülmeden"

- Erzurum DT yapımı Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı "Şapka"

- Diyarbakır DT tarafından sahnelenen Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi'nin yazdığı "Amak-ı Hayal"

- Bursa DT yapımı Haldun Taner'in yazdığı "Keşanlı Ali Destanı"

- Ankara DT yapımları Ergun Sav'ın yazdığı "Vatan Yahut Namık Kemal", Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı "Reis Bey", Ahmet Metin Önel'in yazdığı "Eyvah Nadir", Ayla Çınaroğlu'nun yazdığı çocuk oyunu "Yedi Kapılı Kent"

- Sivas DT tarafından sahnelenen Asiye Demet Köse'nin yazdığı "1919:Şafak"



