“Dışarda Hiçbir Şey Var" Alzheimer Vakfı için İş Sanat’ta
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Betül Arım’ın tek kişilik tiyatro gösterisi, "Dışarda Hiçbir Şey Var!" oyunu, Yeni tiyatro dergisinin 2018 “EMEK VE BAŞARI JÜRİ ÖZEL” ödülünün sahibi oldu.
İstanbul başta olmak üzere bir yıldır Anadolu’nun pek çok noktasında sergilenen gösteri 8 yaşından itibaren çocukların, gençlerin ve büyüklerin beğenisini topluyor. Mutluluk terapisi olarak da nitelendirilen "Dışarda Hiçbir Şey Var” bu kez, 30 Nisan Pazartesi akşamı İş Sanat’ta Alzheimer Vakfı için sahne alacak.
“Hayatımız yaptığımız tercihlerin bir toplamıdır” diyen Betül Arım’ın gösterisinin finalinde ‘Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi Dans Gösterisi’ sahne alacak. 50 yaş üstü gönüllülerden oluşan dans grubu Betül Arım’ın “İşte şimdi; hayatla kavga etmek yerine onunla dans etmeyi seçenleri izleyeceğiz” repliğiyle sahneye çıkacak. "Başka bir ben, başka bir sen, başka bir dünya mümkün!" diyen usta sanatçı, "Dışarıya takılmak yerine, içeriyi temizle" mesajı veriyor. "Bize armağan ve emanet edilen bu muhteşem varlığın kıymetini bilmeyiz! Sakın ola ki hayatınızın kısa bir anına bakıp, bütünü hakkında acele karar vermeyin! Unutmayın, hayatta değişmeyen tek şey değişim. Acıyı, kederi ve hüznü yaşayın; coşkuyu, sevinci ve hazzı besleyin” diyen Betül Arım 30 Nisan Pazartesi akşamı saat:20.30’da Alzheimer Vakfı için sahneye çıktığında kendi değişim yolculuğunu tüm samimiyeti ile konuklarına anlatacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle