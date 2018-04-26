“Dışarda Hiçbir Şey Var" Alzheimer Vakfı için İş Sanat’ta

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Keyif
26.04.2018 - 14:47, Son Güncelleme:

“Dışarda Hiçbir Şey Var" Alzheimer Vakfı için İş Sanat’ta

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“Dışarda Hiçbir Şey Var" Alzheimer Vakfı için İş Sanat’ta

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Betül Arım’ın tek kişilik tiyatro gösterisi, "Dışarda Hiçbir Şey Var!" oyunu, Yeni tiyatro dergisinin 2018 “EMEK VE BAŞARI JÜRİ ÖZEL” ödülünün sahibi oldu.

İstanbul başta olmak üzere bir yıldır Anadolu’nun pek çok noktasında sergilenen gösteri 8 yaşından itibaren çocukların, gençlerin ve büyüklerin beğenisini topluyor. Mutluluk terapisi olarak da nitelendirilen "Dışarda Hiçbir Şey Var” bu kez, 30 Nisan Pazartesi akşamı İş Sanat’ta Alzheimer Vakfı için sahne alacak.

“Hayatımız yaptığımız tercihlerin bir toplamıdır” diyen Betül Arım’ın gösterisinin finalinde ‘Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi Dans Gösterisi’ sahne alacak. 50 yaş üstü gönüllülerden oluşan dans grubu Betül Arım’ın “İşte şimdi; hayatla kavga etmek yerine onunla dans etmeyi seçenleri izleyeceğiz” repliğiyle sahneye çıkacak. "Başka bir ben, başka bir sen, başka bir dünya mümkün!" diyen usta sanatçı, "Dışarıya takılmak yerine, içeriyi temizle" mesajı veriyor. "Bize armağan ve emanet edilen bu muhteşem varlığın kıymetini bilmeyiz! Sakın ola ki hayatınızın kısa bir anına bakıp, bütünü hakkında acele karar vermeyin! Unutmayın, hayatta değişmeyen tek şey değişim. Acıyı, kederi ve hüznü yaşayın; coşkuyu, sevinci ve hazzı besleyin” diyen Betül Arım 30 Nisan Pazartesi akşamı saat:20.30’da Alzheimer Vakfı için sahneye çıktığında kendi değişim yolculuğunu tüm samimiyeti ile konuklarına anlatacak.

 

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