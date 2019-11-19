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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.11.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

Diplomatik hediyelik eşyalar kadın zanaatkarın elinden çıkıyor

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Diplomatik hediyelik eşyalar kadın zanaatkarın elinden çıkıyor

Tasarımcı Yücel'in ürettiği diplomatik hediyelik eşyalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski ABD Başkanı Obama'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi, iş insanı ve sanatçıya hediye ediliyor.

Tasarımcı, sadekar, zanaatkar Suzi Dilara Yücel'in tarihi replika eserleri diplomatik hediyelik eşyalar olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın aralarında bulunduğu çok sayıdaki siyasetçi, iş insanı ve sanatçıya armağan ediliyor.

Yücel'in geçmişten günümüze kültür ve medeniyetlerin ruhunu taşıyan özel eserleri, diplomatik toplantılarda dikkati çekiyor.

Ney yapım ustası Mehmet Yücel'in kızı olan Yücel, çocukluğundan itibaren babasının yanında atölye kültürüyle yetişti. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı (DTM) Çalgı Yapım ve İstanbul Aydın Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı bölümlerinde eğitim alan Yücel, Nuruosmaniye Caddesi üzerinde yer alan Zeraven Design çatısı altında, mücevher, aksesuar, obje tasarım, çeşitli kolektif koleksiyon çalışmalarının yanı sıra diplomatik hediyelik eşya üretimleri, müzeler için replikasyon çalışmaları yapıyor.

 "Niyet yolunuzu şekillendiriyor"

Astronomi ölçümlerinde kullanılmış usturlabı tarihi replika olarak yeniden üreten Yücel'in, Piri Reisʼin de kullandığı düşünülen ebced hesabı ile çalışan büyük daire pergeli eseri de Çanakkale Kilitbahir Müzesi Piri Reis Pavyonu'nda sergileniyor. çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Yücel, "Eserlerinizde ilhamlar çok önemli. Bu ilhamları alıp eserinize yansıtacak olgunluğa gelmeniz, hayattaki duruşunuz, neyi, nasıl ve niye yaptığını biliyor olmanız, üretiminize yansıyor. Niyet yolunuzu şekillendiriyor." diye konuştu.

Usturlabın üretim öyküsünü anlatan Yücel, Washington'da Diyanet Center of America'nın açılışında yetkililere hediye edilmek üzere kendisinden tarihsel bir ürün olan usturlabın replikasının yapılmasının istendiğini söyledi. Usturlabın numunesinin kendisine iletildikten sonra gece gündüz süren yoğun bir çalışmaya girdiğini dile getiren Yücel, şöyle konuştu:

"Usturlabın aynısını Obama, Joe Biden ve ekibine verilecek şekilde üretmek gerekiyordu. Tarihsel replikalar da tasarlamaktan ziyade birebir eserin aslına uygun olarak ve o nitelikte yapmanız sizin başarınız oluyor. Bana gelen ürün de pirinçtendi ve istenen şey aynısıydı. Bir ay gibi kısa bir sürede usturlabı üretmeyi gerçekleştirdik. Bu eseri başarıyla bitirmek beni onurlandırdı."

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