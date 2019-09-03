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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.09.2019 - 18:45, Son Güncelleme:

Devlet Tiyatroları ne zaman açılıyor? İşte yerli ve yabancı oyunlar listesi

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Devlet Tiyatroları ne zaman açılıyor? İşte yerli ve yabancı oyunlar listesi

Yeni sezonda birbirinden farklı oyunlarla sanatsevlerle buluşmaya hazırlanan Devlet Tiyatroları'nda hazırlıklar tamamlandı. İlk perde için bekleyiş devam ederken, izleyiciler, yeni dönem için Devlet Tiyatroları'nın ne zaman açılacağı ile ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, Devlet Tiyatroları ne zaman açılıyor? Yeni sezonda hangi oyunlar sahne alacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.

Sanatseverler tarafından ilgi gören Devlet Tiyatroları (DT), yeni sezonda CerModern ve Muhsin Ertuğrul sahnelerini de bünyesine kattı. Bu sezonda da birbirinde keyifli tiyatro gösterimleri ile izleyici ile buluşmaya hazırlanan Devlet Tiyatroları ilk perdesini 1 Ekim tarihinde açacak. Öte yandan, çok sayıda yerli ve yabancı eser, yeni sezonda seyirci için ilk defa perde açacak.

YENİ SEZONDA BİRÇOK ESER SEYİRCİNİN BEĞENİSİNE SUNULACAK

2019-2020 Tiyatro Sezonu'nda prömiyer yapacak ilk tur oyunlar arasında şunlar yer alıyor:

"Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını – Güngör Dilmen, Vatan Yahut Namık Kemal – Ergün Sav, Buzlar Çözülmeden – Cevat Fehmi Başkut, Keşanlı Ali Destanı – Haldun Taner, Kuzguncuklu Fazilet – Yılmaz Karakoyunlu, Gulyabani – Hüseyin Rahmi Gürpınar, Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye – Sait Faik Abasıyanık , Kozalar- Adalet Ağaoğlu, Arf Sabiti – Feraye Şahin, Moira’nın Gece Döngüsü – Erkan Canlı, Lüküs Hayat – Ekrem Reşit Rey, Kasetçi – Yılmaz Gruda, Amak-ı Hayal – Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, Leyla ile Mecnun – İskender Pala, Yarım Gün Ülkesi – Ayça Nur Kip Akyol, Uçmak – Ömer F. Oyal, Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi – Cengiz Toraman"
Yeni sezonda DT sahnelerinde ilk kez izleyiciyle buluşacak yabancı oyunlar ise şöyle:

"Shirley Valentine – Will Russell, Kanlı Düğün – Federico Garcia Lorca, Küçük Burjuva Düğünü – Bertolt Brecht, Annemin Son Çılgınlıkları – Julie Jensen, Yanlışlıklar Komedyası – Shakespeare, Kaçış 3: Kıyamete Çağrı – Jennifer Haley, Anlaşılmaz Konuşmalar – Andrew Bovell, Kayıp El – Martin McDonagh"

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