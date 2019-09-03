Devlet Tiyatroları ne zaman açılıyor? İşte yerli ve yabancı oyunlar listesi
Yeni sezonda birbirinden farklı oyunlarla sanatsevlerle buluşmaya hazırlanan Devlet Tiyatroları'nda hazırlıklar tamamlandı. İlk perde için bekleyiş devam ederken, izleyiciler, yeni dönem için Devlet Tiyatroları'nın ne zaman açılacağı ile ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, Devlet Tiyatroları ne zaman açılıyor? Yeni sezonda hangi oyunlar sahne alacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Sanatseverler tarafından ilgi gören Devlet Tiyatroları (DT), yeni sezonda CerModern ve Muhsin Ertuğrul sahnelerini de bünyesine kattı. Bu sezonda da birbirinde keyifli tiyatro gösterimleri ile izleyici ile buluşmaya hazırlanan Devlet Tiyatroları ilk perdesini 1 Ekim tarihinde açacak. Öte yandan, çok sayıda yerli ve yabancı eser, yeni sezonda seyirci için ilk defa perde açacak.
YENİ SEZONDA BİRÇOK ESER SEYİRCİNİN BEĞENİSİNE SUNULACAK
2019-2020 Tiyatro Sezonu'nda prömiyer yapacak ilk tur oyunlar arasında şunlar yer alıyor:
"Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını – Güngör Dilmen, Vatan Yahut Namık Kemal – Ergün Sav, Buzlar Çözülmeden – Cevat Fehmi Başkut, Keşanlı Ali Destanı – Haldun Taner, Kuzguncuklu Fazilet – Yılmaz Karakoyunlu, Gulyabani – Hüseyin Rahmi Gürpınar, Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye – Sait Faik Abasıyanık , Kozalar- Adalet Ağaoğlu, Arf Sabiti – Feraye Şahin, Moira’nın Gece Döngüsü – Erkan Canlı, Lüküs Hayat – Ekrem Reşit Rey, Kasetçi – Yılmaz Gruda, Amak-ı Hayal – Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, Leyla ile Mecnun – İskender Pala, Yarım Gün Ülkesi – Ayça Nur Kip Akyol, Uçmak – Ömer F. Oyal, Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi – Cengiz Toraman"
Yeni sezonda DT sahnelerinde ilk kez izleyiciyle buluşacak yabancı oyunlar ise şöyle:
"Shirley Valentine – Will Russell, Kanlı Düğün – Federico Garcia Lorca, Küçük Burjuva Düğünü – Bertolt Brecht, Annemin Son Çılgınlıkları – Julie Jensen, Yanlışlıklar Komedyası – Shakespeare, Kaçış 3: Kıyamete Çağrı – Jennifer Haley, Anlaşılmaz Konuşmalar – Andrew Bovell, Kayıp El – Martin McDonagh"
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