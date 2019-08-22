Dereyi görünce...
Alişan, Özlem Yıldız, Mardin Nusaybin’de ‘Biçer’ sosyal tesislerinin açılışını gerçekleştirdi.
Erken saatlerde sosyal tesislerine gelen ikili, dereye günler öncesi bırakılan karpuzu fark edince ayakkabılarını çıkartıp soluğu suda aldı. Dereye ayaklarının sokan ikili yarım saat suyun içerisinde keyif yaptı.
Alişan Sevenleriyle Buluştu
Açılışın sunuculuğunu Özlem Yıldız’la Uğur Arslan üstlenirken, Alişan ise 2 bin 500 kişiye sevilen şarkılarını seslendirdi.
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