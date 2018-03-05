Çocuklar TEGV'in ‘Renkli Kalemler’iyle gazeteciliğe adım atıyor

Erhan, Okuyorum Oynuyorum projesiyle bugüne kadar 170 binin üzerinde çocuğa ulaşıldığını anlatırken, TEGV ile birlikte yürütülen Renkli Kalemler'in çok ilgi gördüğünü söyledi.



Erhan, "Renkli Kalemler projesi ile çocukların okuma, yazma, araştırma, kendini doğru ifade etme, anlatmaya çalıştığı haberi görsel öğelerle destekleme ve yaratıcı düşünme gibi konularda beceri sahibi olmaları hedefleniyor. Örneğin çocuklar, bir valiyle söyleşi yapabiliyorlar, yaşadıkları ilçe ve şehirlerdeki gelişmeleri takip ediyorlar, alanlarında önde gelen kişilerin kapılarını çalıyorlar. Bu da onların kendilerine olan güvenlerini artırıyor" dedi. Proje kapsamında deneyimli gazetecilerle bir araya gelen çocuklar, çalışma süreci sonrası mizanpajından fotoğraflarına, haber içeriğinden tasarımına kadar kendi ürettikleri Renkli Kalemler isimli yerel gazetelerini kamuoyuyla dijital olarak paylaşıyor.

Bu yıl ilk olarak 20 Şubat'ta Nevşehir Hanife-Tevfik Aktekin Öğrenim Birimi'nde gerçekleştirilen Renkli Kalemler şenlikleri, İstanbul Beykoz, Bursa, Denizli Deliktaş, İzmir Egekent, Erzincan, İstanbul Kartal Semiha Şakir, Van Erciş Adım Adım, Siirt Kurtalan Öğrenim birimlerinde devam edecek. Sabah