Çocuklar için bir arada
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Kliniği’nde tedavi gören çocuklar ve aileleri, ünlülerle iftarda buluştu. Fenerbahçeli futbolcular Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı’nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı.
Sarıyer Eski Büyükdere İskelesi’nde düzenlenen organizasyonun ev sahipliğini Topal ile takım arkadaşı Şener Özbayraklı üstlendi. Yonca Evcimik, İpek Açar, Yavuz Seçkin, Bülent Serttaş, Saruhan Hünel, Tuğba Melis Türk ve Aslıhan Güner gibi birçok ünlü isim de çocukları yalnız bırakmadı. Gecede dev kostümlü çizgi film karakterleri ve robotlar çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. DJ Han’ın müzikleri ile eşliğinde eğlenen çocuklar, doktorlarının eşliğinde dans etti.
Yonca Evcimik, iftar sonrası şarkılarını çocuklarla birlikte söyledi.Peruk takarak Erol Evgin şarkısı söyleyen Yavuz Seçkin, mikrofonu Şener Özbayraklı’ya uzattı. Komedyen, “Bu işi bırakıyorum. Yeşil sahalardan sahnelere transfer geliyor” diyerek espri yaptı.Şener Özbayraklı - Batu Karasu - Mehmet TopalCerrahpaşa Romatoloji Servisi’nde tedavisi devam eden Samet, Cerrahpaşa için yazdığı rap şarkıyı seslendirirken Bülent Serttaş ve Yavuz Seçkin’i sahneye davet etti.İpek AçarTuğba Melis Türk
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