Haber Giriş: 21.01.2020 - 09:11,
Çocuk Bayramı’nda sinemada
Amine Gülşe, “Bir Türk Masalı” filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gülşe’nin prensesi canlandırdığı film, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda vizyona girecek.
Toprak Sergen’in hem yönettiği hem de başrolleri Amine Gülşe’nin yanı sıra Burak Sergen ve Cemal Hünal’la paylaştığı “Bir Türk Masalı”, yurtdışında da seyirciyle buluşacak.
Amine Gülşe’nin rol aldığı ‘Bir Türk Masalı’, 23 Nisan’da seyirciyle buluşacak.
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