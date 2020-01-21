Çocuk Bayramı’nda sinemada

Toprak Sergen’in hem yönettiği hem de başrolleri Amine Gülşe’nin yanı sıra Burak Sergen ve Cemal Hünal’la paylaştığı “Bir Türk Masalı”, yurtdışında da seyirciyle buluşacak.

Amine Gülşe’nin rol aldığı ‘Bir Türk Masalı’, 23 Nisan’da seyirciyle buluşacak.





