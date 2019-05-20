Coachella'dan sonra İstanbul'dalar
BKM, geçtiğimiz yıl Imagine Dragons, Liam Gallagher, Joe Satriani ve daha bir çok dünyaca ünlü sanatçı ile başlattığı tek günlük şehir festivalleri serisine buyıl da; Coachella, Rock Werchter, SummerWell, Reading Festival gibi birçok festivalde headliner olan The 1975 ile devam ediyor.
Son dönemlerin en popüler rock gruplarından, spotify’da parçaları 50’şer milyon kez dinlenmiş 'The 1975' İstanbul’da dinleyici ile buluşuyor.
16 Haziran’da tüm müzikseverlerin buluşma noktası KüçükÇiftlik Park’ta gerçekeleşecek tek günlük festivalin bir diğer konuğu ise son 2 yıldır istanbul’u konser takvimlerine alan post-britpop’un ruhu: Starsailor
Türk rock müziğinin yükselen gruplarından Büyük Ev Ablukada, Adamlar, Sound Cinema ve Yokuz da Festivalin yerli grupları olarak aynı gün rock müzik severlere yüzde yüz müziğin keyfini yaşatacaklar.
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