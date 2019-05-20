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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
20.05.2019 - 17:40, Son Güncelleme:

Coachella'dan sonra İstanbul'dalar

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Coachella'dan sonra İstanbul'dalar

BKM, geçtiğimiz yıl Imagine Dragons, Liam Gallagher, Joe Satriani ve daha bir çok dünyaca ünlü sanatçı ile başlattığı tek günlük şehir festivalleri serisine buyıl da; Coachella, Rock Werchter, SummerWell, Reading Festival gibi birçok festivalde headliner olan The 1975 ile devam ediyor.

Son dönemlerin en popüler rock gruplarından, spotify’da parçaları 50’şer milyon kez dinlenmiş 'The 1975' İstanbul’da dinleyici ile buluşuyor.

16 Haziran’da tüm müzikseverlerin buluşma noktası KüçükÇiftlik Park’ta gerçekeleşecek tek günlük festivalin bir diğer konuğu ise son 2 yıldır istanbul’u konser takvimlerine alan post-britpop’un ruhu: Starsailor

Türk rock müziğinin yükselen gruplarından Büyük Ev Ablukada, Adamlar, Sound Cinema ve Yokuz da Festivalin yerli grupları olarak aynı gün rock müzik severlere  yüzde yüz müziğin keyfini yaşatacaklar.

Coachelladan sonra İstanbuldalar


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