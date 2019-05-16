Çırağan’da ‘istila’
Mybestfriends markası “İstila” adlı yeni koleksiyonunu Çırağan Palace Kempinski’de yapılan özel bir alışveriş etkinliği ile tanıttı. Etkinlikten elde edilen gelirin bir kısmı Mika-Der Derneği’ne bağışlandı.
Ayşegül Afacan Köksal, Mybestfriends markası için Kuzeyli kadınlardan ilham alarak “İstila” adlı bir koleksiyon hazırladı. Marka, 2019 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu önceki gün özel bir alışveriş etkinliği ile modaseverlerin beğenisine sundu. Minik Kalplerle El Ele (Mika-Der) Derneği yararına yapılan alışveriş etkinliğine Revna Demirören, Gökçe Bahadır, Arzu Sabancı, Aslı Şen, Işıl Reçber, Şebnem Çapa, Hande Sezer Pekcan, Nazlı Kayı gibi sanat ve cemiyet hayatının ünlü kadınları katıldı.
Oğlum için hassasiyet bekliyorum
Ebru Şallı, oğlu Pars’ın hastalığıyla ilgili sorulara “Evet bir şey var ama detay vermek istemiyorum. Nihayetinde bir çocuk. Magazinin parçası olabilecek bir durum değil. Bu konuda hassasiyet bekliyorum” diye yanıt verdi.
Revna Demirören, Mybestfriends’in tasarımcısı Ayşegül Afacan Köksal ile.
Aslı Şen - Ayşegül Afacan Köksal - Arzu Sabancı
Nazlı Kayı
Duygu İçil
Gökçe Bahadır
Zehra Moler
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