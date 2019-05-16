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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.05.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Çırağan’da ‘istila’

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Çırağan’da ‘istila’

Mybestfriends markası “İstila” adlı yeni koleksiyonunu Çırağan Palace Kempinski’de yapılan özel bir alışveriş etkinliği ile tanıttı. Etkinlikten elde edilen gelirin bir kısmı Mika-Der Derneği’ne bağışlandı.

Ayşegül Afacan Köksal, Mybestfriends markası için Kuzeyli kadınlardan ilham alarak “İstila” adlı bir koleksiyon hazırladı. Marka, 2019 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu önceki gün özel bir alışveriş etkinliği ile modaseverlerin beğenisine sundu. Minik Kalplerle El Ele (Mika-Der) Derneği yararına yapılan alışveriş etkinliğine Revna Demirören, Gökçe Bahadır, Arzu Sabancı, Aslı Şen, Işıl Reçber, Şebnem Çapa, Hande Sezer Pekcan, Nazlı Kayı gibi sanat ve cemiyet hayatının ünlü kadınları katıldı.  

Çırağan’da ‘istila’

Oğlum için hassasiyet bekliyorum
Ebru Şallı, oğlu Pars’ın hastalığıyla ilgili sorulara “Evet bir şey var ama detay vermek istemiyorum. Nihayetinde bir çocuk. Magazinin parçası olabilecek bir durum değil. Bu konuda hassasiyet bekliyorum” diye yanıt verdi.
Çırağan’da ‘istila’

Revna Demirören, Mybestfriends’in tasarımcısı Ayşegül Afacan Köksal ile.
Çırağan’da ‘istila’

Aslı Şen - Ayşegül Afacan Köksal - Arzu Sabancı
Çırağan’da ‘istila’

Nazlı Kayı
Çırağan’da ‘istila’

Duygu İçil
Çırağan’da ‘istila’

Gökçe Bahadır
Çırağan’da ‘istila’

Zehra Moler




 

 

 

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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