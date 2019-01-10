Çiçero'nun biletleri ön satışta
ÇİÇERO filminin biletleri ön satışa sunuldu. CGV Mars’ın dağıtımını üstlendiği 18 Ocak Cuma günü vizyona girecek ÇİÇERO’nun biletleri tüm sinema salonlarında şimdiden satışa çıktı.
Serdar Akar’ın yönetmenliğini üstlendiği filmde, Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik başrolleri paylaşıyor. Filmin güçlü oyuncu kadrosunda, Ertan Saban, Tamer Levent, Cem Kurtoğlu, Murat Garipağaoğlu, Mehmet Ulay, Altan Erkekli, Mehmet Esen, Selen Öztürk, Levent Ülgen, Açelya Özcan, Aylin Kılınçarslan, Mehmet Ezel Özgün ve Çiğdem Selışık Onat yer alıyor.
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