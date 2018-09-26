Cezerye nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Ev usulü cezerye tarifi ve malzemeleri
Mersin'in coÄŸrafi iÅŸaret tesciline sahip Ã¼nlÃ¼ tatlÄ±sÄ± cezerye, yediden yetmiÅŸe herkes tarafÄ±ndan severek tÃ¼ketiliyor. Kenti aÅŸan lezzetiyle son yÄ±llarÄ±n vazgeÃ§ilmez tatlarÄ± arasÄ±nda yerini alan cezeryenin yapÄ±mÄ± ve tarifi merak konusu oldu. Cezerye yapmak isteyen vatandaÅŸlar en lezzetli cezerye tariflerini sorguluyor. Peki, cezerye nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?
Ä°Ã§erisinde katkÄ± maddesi olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in saÄŸlÄ±klÄ± bir tatlÄ± olarak Ã¶ne Ã§Ä±kan cezerye, vitamin deposu havucun en tatlÄ± hallerinden biri olarak karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor. Evde yapÄ±mÄ± Ã§ok da zor olmayan cezeryenin nasÄ±l yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ise vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan yoÄŸun ÅŸekilde sorgulanÄ±yor. Ä°ÅŸte, en lezzetli ve pratik ev usulÃ¼ cezerye tarifi...
MALZEMELER
1 kg sarÄ± havuÃ§ - 1 su bardaÄŸÄ± toz ÅŸeker - 1 su bardaÄŸÄ± iri dÃ¶vÃ¼lmÃ¼ÅŸ ceviz iÃ§i - 2 paket vanilya - 2 adet portakal kabuÄŸunun rendesi - 2 paket Ã§ikolatalÄ± pÃ¶tibÃ¶r biskÃ¼vi
Ãœzeri iÃ§in;
YarÄ±m su bardaÄŸÄ± hindistancevizi rendesi
YAPILIÅžIÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Ä°lk olarak havuÃ§larÄ± soyup rendeleyin ve toz ÅŸekerle birlikte bir tencereye koyun. KÄ±sÄ±k ateÅŸte, iyice yumuÅŸayÄ±ncaya kadar piÅŸirin. BiskÃ¼vileri mutfak robotunda ezerek un haline getirin ve Ã¶nceden piÅŸirip soÄŸuttuÄŸunuz havucun Ã¼zerine ekleyin. Vanilya, ceviz iÃ§i ve rendelenmiÅŸ portakal kabuÄŸunu ekleyip kÃ¶fte yoÄŸurur gibi yoÄŸurun. Elinizi ara sÄ±ra suya sokarak hamurun elinize yapÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± engelleyebilirsiniz.
HavuÃ§lu hamurdan parÃ§alar koparÄ±n ve parÃ§alara ister lokum ÅŸekli verin, isterseniz yarÄ±m santim kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nda, kibrit kutusu formunda ÅŸekillendirin. LokumlarÄ± hindistancevizi rendesine iyice bulayÄ±n ve bir servis tabaÄŸÄ±na dizip servise sunun.Â Ä°sterseniz havuÃ§lu harÃ§tan misket bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde toplar yapÄ±n ve sonra hindistancevizine batÄ±rÄ±p Ã¼zerine kÃ¼rdan sokarak servis tabaÄŸÄ±na dizin.
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