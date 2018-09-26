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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Keyif
26.09.2018 - 17:30, Son GÃ¼ncelleme:

Cezerye nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Ev usulü cezerye tarifi ve malzemeleri

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Cezerye nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Ev usulü cezerye tarifi ve malzemeleri

Mersin'in coÄŸrafi iÅŸaret tesciline sahip Ã¼nlÃ¼ tatlÄ±sÄ± cezerye, yediden yetmiÅŸe herkes tarafÄ±ndan severek tÃ¼ketiliyor. Kenti aÅŸan lezzetiyle son yÄ±llarÄ±n vazgeÃ§ilmez tatlarÄ± arasÄ±nda yerini alan cezeryenin yapÄ±mÄ± ve tarifi merak konusu oldu. Cezerye yapmak isteyen vatandaÅŸlar en lezzetli cezerye tariflerini sorguluyor. Peki, cezerye nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?

Ä°Ã§erisinde katkÄ± maddesi olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in saÄŸlÄ±klÄ± bir tatlÄ± olarak Ã¶ne Ã§Ä±kan cezerye, vitamin deposu havucun en tatlÄ± hallerinden biri olarak karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor. Evde yapÄ±mÄ± Ã§ok da zor olmayan cezeryenin nasÄ±l yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ise vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan yoÄŸun ÅŸekilde sorgulanÄ±yor. Ä°ÅŸte, en lezzetli ve pratik ev usulÃ¼ cezerye tarifi...

MALZEMELER

1 kg sarÄ± havuÃ§ - 1 su bardaÄŸÄ± toz ÅŸeker - 1 su bardaÄŸÄ± iri dÃ¶vÃ¼lmÃ¼ÅŸ ceviz iÃ§i - 2 paket vanilya - 2 adet portakal kabuÄŸunun rendesi - 2 paket Ã§ikolatalÄ± pÃ¶tibÃ¶r biskÃ¼vi

Ãœzeri iÃ§in;

YarÄ±m su bardaÄŸÄ± hindistancevizi rendesi

YAPILIÅžIÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Ä°lk olarak havuÃ§larÄ± soyup rendeleyin ve toz ÅŸekerle birlikte bir tencereye koyun. KÄ±sÄ±k ateÅŸte, iyice yumuÅŸayÄ±ncaya kadar piÅŸirin. BiskÃ¼vileri mutfak robotunda ezerek un haline getirin ve Ã¶nceden piÅŸirip soÄŸuttuÄŸunuz havucun Ã¼zerine ekleyin. Vanilya, ceviz iÃ§i ve rendelenmiÅŸ portakal kabuÄŸunu ekleyip kÃ¶fte yoÄŸurur gibi yoÄŸurun. Elinizi ara sÄ±ra suya sokarak hamurun elinize yapÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± engelleyebilirsiniz.

HavuÃ§lu hamurdan parÃ§alar koparÄ±n ve parÃ§alara ister lokum ÅŸekli verin, isterseniz yarÄ±m santim kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nda, kibrit kutusu formunda ÅŸekillendirin. LokumlarÄ± hindistancevizi rendesine iyice bulayÄ±n ve bir servis tabaÄŸÄ±na dizip servise sunun.Â  Ä°sterseniz havuÃ§lu harÃ§tan misket bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde toplar yapÄ±n ve sonra hindistancevizine batÄ±rÄ±p Ã¼zerine kÃ¼rdan sokarak servis tabaÄŸÄ±na dizin.

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