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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.05.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Ceylan'ın eserleri Baksı Müzesi'nde

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Ceylan'ın eserleri Baksı Müzesi'nde

Yönetmen, senarist ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Ceylan, eserleriyle Bayburt'a konuk oldu.

Ceylan'ın 2003 ve 2013 yılları arasında çektiği fotoğraflardan oluşan ve Dirimart'ın katkılarıyla gerçekleştirilen sergi, Baksı Müzesinde sanatseverlerle buluştu.

Usta yönetmenin sinema ile fotoğraf dünyası arasındaki geçişkenliliğin ve çok katmanlılığın bir kutlaması düşüncesi üzerine hazırlanan sergi, sanatçının yapıtlarıyla kırsala olan yolculuk olarak değerlendiriliyor.

"Babamın Dünyası" ve "Sinemaskop Türkiye" başlıklarıyla iki bölümde sergilenen eserler, 25 Ağustos'a kadar görülebilecek. Yurt içinde ve dışında birçok kez fotoğrafları sergilenen Nuri Bilge Ceylan'ın "Sinemaskop Türkiye" serisi en son geçen yıl ağustos ayında Saraybosna'da yer alan Bosna Hersek Ulusal Galerisinde izleyiciyle buluşmuştu.

NURİ BİLGE CEYLAN KİMDİR?

Ceylanın eserleri Baksı Müzesinde


Kendi sinemasında olduğu gibi fotoğraflarında da yaşamı bir zamanlar katmanı olarak ele almaya çalışan Ceylan, 1959 yılında İstanbul'da doğdu.

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde sinema eğitimi alan Ceylan'ın "Koza" adlı yapımı, 1995'de Cannes Film Festivalinde yarışma için seçilen ilk Türk kısa filmi oldu.

Ceylan, 1997'de ilk uzun metrajlı filmi olan "Kasaba"yı, 1999'da ise otobiyografik izler de taşıyan "Mayıs Sıkıntısı"nı çekti. 2002 tarihli "Uzak" filmiyle "56. Cannes Film Festivali"nde "Büyük Jüri Ödülü"ne değer görülen Ceylan, "59. Cannes Film Festivali"nde de "İklimler" adlı filmiyle "Fipresci Ödülü"nü aldı.

Yönetmen koltuğuna 2008'de oturduğu "Üç Maymun" ile de "61. Cannes Film Festivali"nde "En İyi Yönetmen Ödülü"nü kazanan Nuri Bilge Ceylan, "64. Cannes Film Festivali"nde "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmiyle "Büyük Jüri Ödülü"ne layık görüldü. Ceylan, "67. Cannes Film Festivali"nde ise en büyük ödül olan Altın Palmiye'yi "Kış Uykusu" adlı filmiyle aldı.

Usta yönetmen ayrıca "24. Saraybosna Film Festivali"nde "Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nün sahibi oldu.
Festival kapsamında, Ceylan'ın, "Ahlat Ağacı", "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Kış Uykusu", "Mayıs Sıkıntısı", "Uzak", "İklimler" ve "Kasaba" fimleri de sinemaseverlerle buluştu. Ceylan, geçen yıl "Ahlat Ağacı" adlı filmiyle de "91. Akademi Ödülleri"nde "Yabancı Dilde En İyi Film" dalında Türkiye'nin adayı olmuştu.

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