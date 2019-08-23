Cep Herkülü'nün ilk teaser'ı yayınlandı
Dünya ve Olimpiyat şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” adlı filmin ilk teaser'ı yayınlandı.
Yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği filmin yapımcısı ise Ayla ve Müslüm gibi gişe rekorları kıran yapımlara da imzasını atan Mustafa Uslu.
Filmde şampiyon halterci Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck canlandırıyor.
Halterde gerçekleştirdiği mucize kaldırışların sadece bir istatistik ya da madalya olarak kalmasına izin vermeyen Naim Süleymanoğlu, canını hiçe sayıp çok değerli bir adım attı.
Bulgaristan’daki soydaşlarımızın yaşadığı haksızlıkları tüm dünyaya duyurmak için ailesi, sevdikleri ve ona sunulan tüm imkanları geride bırakarak anavatana iltica etti. Verdiği özgürlük mücadelesiyle sadece spor tarihinin değil milyonlarca soydaşımızın ve Türk halkının gönüllerinin de şampiyonu oldu.
Naim Süleymanoğlu’nun başarılar ve mücadeleyle geçen hayatından satır başlarını izleyiciyle buluşturmaya hazırlanan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminin yeni teaser’ında özel bir sürpriz de izleyicileri karşılıyor. İki yıl önce, içinde bulunduğumuz ayda şehit olan Eren Bülbül’ün ismi, anavatana tehlikeli yolculuğunda Naim Süleymanoğlu’na eşlik eden filo komutanının ismi olarak geçiyor. Ünlü piyanist Fazıl Say’ın bestelediği “İnsan İnsan” şarkısı da bu etkileyici anlara eşlik ediyor.
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