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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.08.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Cep Herkülü'nün ilk teaser'ı yayınlandı

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Dünya ve Olimpiyat şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” adlı filmin ilk teaser'ı yayınlandı.

Yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği filmin yapımcısı ise Ayla ve Müslüm gibi gişe rekorları kıran yapımlara da imzasını atan Mustafa Uslu.

Filmde şampiyon halterci Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck canlandırıyor.

Cep Herkülünün ilk teaserı yayınlandı

Halterde gerçekleştirdiği mucize kaldırışların sadece bir istatistik ya da madalya olarak kalmasına izin vermeyen Naim Süleymanoğlu, canını hiçe sayıp çok değerli bir adım attı.

Bulgaristan’daki soydaşlarımızın yaşadığı haksızlıkları tüm dünyaya duyurmak için ailesi, sevdikleri ve ona sunulan tüm imkanları geride bırakarak anavatana iltica etti. Verdiği özgürlük mücadelesiyle sadece spor tarihinin değil milyonlarca soydaşımızın ve Türk halkının gönüllerinin de şampiyonu oldu.

Naim Süleymanoğlu’nun başarılar ve mücadeleyle geçen hayatından satır başlarını izleyiciyle buluşturmaya hazırlanan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminin yeni teaser’ında özel bir sürpriz de izleyicileri karşılıyor. İki yıl önce, içinde bulunduğumuz ayda şehit olan Eren Bülbül’ün ismi, anavatana tehlikeli yolculuğunda Naim Süleymanoğlu’na eşlik eden filo komutanının ismi olarak geçiyor. Ünlü piyanist Fazıl Say’ın bestelediği “İnsan İnsan” şarkısı da bu etkileyici anlara eşlik ediyor.

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