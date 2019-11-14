Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu'na dergi davetiye
NAİM Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu”, 22 Kasım’da vizyona giriyor.
Şampiyon halterciyi Hayat Van Eck’in canlandırdığı, yapımcılığını Mustafa Uslu’nun üstlendiği filmin özel gösterimi, 20 Kasım’da Uniq Hall’de yapılacak. Bu özel gece için sıra dışı bir davetiye hazırlandı. Davetlilere 24 sayfalık dergi gönderildi. Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul Olimpiyatları’ndaki başarısıyla dünyaca ünlü Time dergisine kapak olmuştu. Davet için hazırlanan dergide de Time’ın o kapağı kullanıldı.
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