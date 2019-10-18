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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.10.2019 - 17:22, Son Güncelleme:

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, 22 Kasım'da

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Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, 22 Kasım'da

Ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran, başarılarıyla Time dergisine kapak olan Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi 22 Kasım’da vizyona giriyor. Özer Feyzioğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu, Barış Pirhasan’ın senaryosunu yazıp Fahir Atakoğlu’nun müziklerini yaptığı filmin yapımcılığını Dijital Sanatlar üstleniyor.

Halterde aşılması güç, neredeyse imkansız başarılara imza atan, “Dünyanın En İyi Sporcusu” seçilen efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu, kariyerine 47 Dünya Rekoru, üst üste 3farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalyası, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve nice başarılar sığdırdı. Kendi ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçti. Dünya rekoruna ilk imzasını attığında, 15 yaşındaydı. Türkiye’ye güreş dışında olimpiyatlarda altın madalya kazandıran ilk sporcu da olan Naim Süleymanoğlu, ardında kırılması imkansız rekorlar bıraktı.

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, 22 Kasımda

Genç ve yetenekli oyuncu Hayat Van Eck’i Süleymanoğlu rolünde izleyeceğimiz “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminde , babası Süleyman Süleymanoğlu’nu Yetkin Dikinciler, annesi Hatice Süleymanoğlu’nu Selen Öztürk canlandırıyor. Gürkan Uygun’u ise Naim Süleymanoğlu’nun halter sporuna yeteneğini fark eden ve onu adım adım dünya spor arenasına taşıyan ilk antrenörü Enver Türkileri rolünde izleyeceğiz.

CGV Mars aracılığıyla 22 Kasım’dan itibaren izleyiciyle buluşacak filmde, Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Maria Rumenava Sotirova, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe ve Uğur Güneş ile İsmail Hacıoğlu'nun da aralarında bulunduğu kalabalık bir kadro rol alıyor.

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