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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.07.2019 - 15:05, Son Güncelleme:

Cemcir'in Ahlat Ağacı'ndaki performansına uluslararası övgü

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Cemcir'in Ahlat Ağacı'ndaki performansına uluslararası övgü

Altın Palmiye ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın “Ahlat Ağacı” filmindeki başarılı performansıyla tüm dünyanın dikkatini çeken sinema sanatçısı Murat Cemcir, New York’ta Tribeca yazarları tarafından “yılın en iyi oyuncu performansı” değerlendirmesinde listeye girdi.

Eleştirmen Matthew Eng, 2019’un ilk yarısında görücüye çıkan en iyi 12 oyuncu performansını masaya yatırdığı makalesinde, Murat Cemcir için “Karakterin üstüne gitmeyi reddeden, psikolojik olarak daha karmaşık bir yorumlama tercih ederek tüm yıl boyunca konuşulmayı hak eden bir performans sergiliyor” yorumunda bulundu.

Matthew Eng, “Nuri Bilgi Ceylan’nın Ahlat Ağacı’ndaki yazar oğlunu aşağıya çeken borç batağına saplanmış aile babası İdris, söz gelimi işe yaramaz tatlı dilli bir adam ya da kendine acıyan ezik bir adam gibi çok sayıda başka şekilde oynanabilirdi. Aktör Murat Cemcir, karakterin üstüne gitmeyi reddeden, psikolojik olarak daha karmaşık bir yorumlama tercih etmekte. Sahneden sahneye samimi tatlı adam ile sorumluluklarından kaçma hususunda uzman bir adam arasında gidip gelmekte. Sıklıkla ailesini soktuğu çukurun veya kendi eksikliklerinin farkında olup olmadığını ya da kendisini kandırma konusunda muazzam bir iş ortaya koyup koymadığını anlamak imkansızlaşıyor. Murat Cemcir performansındaki bu tercihleri açık etmeye gerek duymuyor ama bunun yerine rezil görünüşüne ve gözündeki pırıltıya sadık kalarak bize İdris’in gizli motivasyonlarını yeniden değerlendirtiyor.” dedi.

Cemcirin Ahlat Ağacındaki performansına uluslararası övgü

Murat Cemcir, Cannes’in ardından Moskova’da düzenlenen “Uluslararası East-West Golden Arch En iyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görüldü. Cemcir, geçtiğimiz günlerde, dünyanın 10. Büyük Film Stüdyosu olan Uzakdoğu’nun sinema devi CGV CİNEMAS tarafından Güney Kore’nin başkenti Seul’e davet edildi.

Listede Cemcir'in yanı sıra Tom Burke (The Souvenir), Jimmie Fails, Jonathan Majors ve Rob Morgan (The Last Black Man in San Francisco), Marcello Fonte (Dogman), André Holland (High Flying Bird), Félix Maritaud (Sauvage), Robert Pattinson (High Life), Franz Rogowski (Transit), Géza Röhrig (To Dust), Jeffrey Wright (O.G.) yer alıyor.


Bebeklerde sosyal gelişim

Bebeklerde sosyal gelişim Bebelac Çocuk Devam Sütleri’yle Anne-Bebek Buluşmaları’nın 2. durağı Bursa’ydı! Bebeklerin bilişsel ve sosyal gelişiminde beslenmenin öneminin & annelik tecrübelerinin konuşulduğu söyleşide, Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt sordu, Dr. Şirin Seçkin ve Psikolog Serap Duygulu yanıtladı. Nutricia Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğdu ise annelik tecrübelerini paylaştı. Bursalı annelerin sıcak ilgisiyle karşılanan söyleşi sonrasında herkese Hürriyet Kitap’tan çıkan 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi armağan edildi. (Sponsorlu içerik)Bir sonraki durağımız; 27 Temmuz Cumartesi 14:00 İpekyolu Belediyesi Berivan Kültür Merkezi - VAN Katılımcıları sürpriz hediyelerin beklediği söyleşimize tüm anneleri bekliyoruz😊Katılım ücretsizdir.
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