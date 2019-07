Cemcir'in Ahlat Ağacı'ndaki performansına uluslararası övgü

Eleştirmen Matthew Eng, 2019’un ilk yarısında görücüye çıkan en iyi 12 oyuncu performansını masaya yatırdığı makalesinde, Murat Cemcir için “Karakterin üstüne gitmeyi reddeden, psikolojik olarak daha karmaşık bir yorumlama tercih ederek tüm yıl boyunca konuşulmayı hak eden bir performans sergiliyor” yorumunda bulundu.



Matthew Eng, “Nuri Bilgi Ceylan’nın Ahlat Ağacı’ndaki yazar oğlunu aşağıya çeken borç batağına saplanmış aile babası İdris, söz gelimi işe yaramaz tatlı dilli bir adam ya da kendine acıyan ezik bir adam gibi çok sayıda başka şekilde oynanabilirdi. Aktör Murat Cemcir, karakterin üstüne gitmeyi reddeden, psikolojik olarak daha karmaşık bir yorumlama tercih etmekte. Sahneden sahneye samimi tatlı adam ile sorumluluklarından kaçma hususunda uzman bir adam arasında gidip gelmekte. Sıklıkla ailesini soktuğu çukurun veya kendi eksikliklerinin farkında olup olmadığını ya da kendisini kandırma konusunda muazzam bir iş ortaya koyup koymadığını anlamak imkansızlaşıyor. Murat Cemcir performansındaki bu tercihleri açık etmeye gerek duymuyor ama bunun yerine rezil görünüşüne ve gözündeki pırıltıya sadık kalarak bize İdris’in gizli motivasyonlarını yeniden değerlendirtiyor.” dedi.

Murat Cemcir, Cannes’in ardından Moskova’da düzenlenen “Uluslararası East-West Golden Arch En iyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görüldü. Cemcir, geçtiğimiz günlerde, dünyanın 10. Büyük Film Stüdyosu olan Uzakdoğu’nun sinema devi CGV CİNEMAS tarafından Güney Kore’nin başkenti Seul’e davet edildi.

Listede Cemcir'in yanı sıra Tom Burke (The Souvenir), Jimmie Fails, Jonathan Majors ve Rob Morgan (The Last Black Man in San Francisco), Marcello Fonte (Dogman), André Holland (High Flying Bird), Félix Maritaud (Sauvage), Robert Pattinson (High Life), Franz Rogowski (Transit), Géza Röhrig (To Dust), Jeffrey Wright (O.G.) yer alıyor.