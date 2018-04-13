Cannes'da Altın Palmiye için yarışacak filmler belli oldu
2018 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışacak filmler ile festivalde gösterilecek filmler açıklandı. Festival bu yıl 8 ile 19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.
İşte 71. Cannes Film Festivali’nde büyük ödül Altın Palmiye için yarışacak filmler. Listede en çok dikkat çeken yapımlardan biri de 87 yaşındaki Jean Luc Godard'ın imzasını taşıyan Le Livre D'Image
Todos lo Saben (Everybody Knows) - Asghar Farhadi
En Guerre (At War) - Stéphane Brizé
Dogman - Matteo Garrone
Le livre d’image - Jean-Luc Godard
Netemo Sametemo (Asako I & II) - Ryusuke Hamaguchi
Plaire Aimer et Courir Vite (Sorry Angel) - Christophe Honoré
Les Filles du Soleil (Girls of the Sun) - Eva Husson
Ash is Purest White - Jia Zhang-Ke
Shoplifters - Kore-Eda Hirokazu
Capharnaüm (Capernaum) - Nadine Labaki
Buh-Ning (Burning) - Lee Chang-Dong
BlacKkKlansman - Spike Lee
Under the Silver Lake - David Robert Mitchell
Three Faces - Jafar Panahi
Zimna Wojna (Cold War) - Pawel Pawlikowski
Lazzaro Felice - Alice Rohrwacher
Yomeddine - A.B Shawky
Leto (L’Ete) - Kirill Serebrennikov
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