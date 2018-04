Cannes'da Altın Palmiye için yarışacak filmler belli oldu

İşte 71. Cannes Film Festivali’nde büyük ödül Altın Palmiye için yarışacak filmler. Listede en çok dikkat çeken yapımlardan biri de 87 yaşındaki Jean Luc Godard'ın imzasını taşıyan Le Livre D'Image

Todos lo Saben (Everybody Knows) - Asghar Farhadi

En Guerre (At War) - Stéphane Brizé

Dogman - Matteo Garrone

Le livre d’image - Jean-Luc Godard

Netemo Sametemo (Asako I & II) - Ryusuke Hamaguchi

Plaire Aimer et Courir Vite (Sorry Angel) - Christophe Honoré

Les Filles du Soleil (Girls of the Sun) - Eva Husson





Ash is Purest White - Jia Zhang-Ke

Shoplifters - Kore-Eda Hirokazu

Capharnaüm (Capernaum) - Nadine Labaki

Buh-Ning (Burning) - Lee Chang-Dong

BlacKkKlansman - Spike Lee

Under the Silver Lake - David Robert Mitchell

Three Faces - Jafar Panahi

Zimna Wojna (Cold War) - Pawel Pawlikowski

Lazzaro Felice - Alice Rohrwacher

Yomeddine - A.B Shawky

Leto (L’Ete) - Kirill Serebrennikov