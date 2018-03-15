Çanakkale kahramanı Yusuf Kenan belgesel oldu

Türkiye’de ilk kez 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünde izleyicilerle buluşacak olan belgesel, Çanakkale Kara Muharebelerinin başladığı 25 Nisan 1915 günü İkiz Koyu’na İngilizlerin yaptığı çıkarmayı ilk fark eden ve 250 kişilik birliğiyle 2 bin 500 kişilik düşman birliğini durduran 7.Bölük Komutanı Yüzbaşı Yusuf Kenan’ı konu ediniyor. 34 yaşında şehit düşen Yusuf Kenan ile eşi Zehra Hanım arasında geçen asırlık mektuplar iç burkuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen belgeselin süresi ise 45 dakika.

Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen on binlerce Mehmetçik'ten sadece biriydi Yüzbaşı Yusuf Kenan. 25 Nisan 1915'te yani bundan 103 yıl önce Kirte'de de kahramanca savaşırken son nefesini verdi. Ölümünden, ailesinin 15 gün sonra haberi oldu. Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın eşi Zehra 27 yaşında dul; 3 yaşındaki kızları Rüçhan ve 6 aylık bebekleri Müjgân ise yetim kalmıştı. On binlerce Zehra, Müjgân ve Rüçhan gibi... Ancak Yusuf Kenan ile Zehra'nın hikâyesini farklı kılan geriye onlardan kalan mektuplar. Zaman zaman hasretle, zaman zamansa kırgınlıklarla kaleme alınan satırlar. Kimi, ''Ruhum, sevgili beyim!'' diye başlıyordu, kimi de 'Bedbaht bir refikaya' diye.

Yaşadığı Acı Mektuplarına Yansıyor

‘’Bizim kahramanlarımız genellikle isimsizdir’’ diyen projenin yönetmeni Mesut Gengeç, ‘’Yusuf Kenan belgeseliyle aslında bir isimsiz kahramanı gün yüzüne çıkartmaya çalıştık. Yüzbaşı Yusuf Kenan sadece Çanakkale Savaşı'nda değil, aynı zamanda Trablusgarp ve Balkan Savaşları sırasında da Gelibolu'nun savunmasında görev alan bir asker. Zehra Hanım'la 1909'da evlenmişler. Dünyaya gelen ilk çocukları İhsan birkaç aylıkken ölüyor. Yüzbaşı Yusuf Kenan cephede bulunduğundan küçük yavrusunun ne doğumunda ne de ölümünde bulunabiliyor. Bu acı mektuplarına hep yansıyor. Ve yaptığı kahramanlıkla Seddülbahir savunmasının 32.5 saat sürmesini sağlayan, koskoca bir savaşın gidişatını değiştiren gizli bir kahraman o. Mezarı bile olmayan binlerce şehitten biri Yusuf Kenan. Eşine ve çocuklarına yazdığı o zarif mektuplar ister istemez insanı duygulandırıyor ve ‘Bu vatan kolay kurulmadı’ dedirtiyor’’ dedi.

Çekimleri 5 Farklı Şehirde Yapıldı

Çekimleri Çanakkale, İstanbul, Mersin, Ankara ile İzmit’te gerçekleşen ve MG Yapım tarafından hazırlanan belgeselin yönetmenliğini Mesut Gengeç, Genel Koordinatörlüğünü Bülent Günal ve Proje Sorumluluğunu ise Yılmaz Aydın üstleniyor. Önemli sahneleri dökü-drama yöntemiyle çekilen belgeselde Yusuf Kenan’ı Barış Yurtsever, Zehra Hanım’ı ise Banu Günal canlandırdı. Projenin müziklerinde ise Vatanım Sensin ve Payitaht Abdülhamid dizilerinin de müziklerini yapan Yıldıray Gürgen imzası var. Belgeselde Yusuf Kenan’ın torunlarının yanı sıra tarihçiler Prof. Dr. Vahdettin Engin, Muzaffer Albayrak ile Harp Tarihçileri Şahin Aldoğan ve Gürsel Akıngüç’ün röportajları yer alıyor.

Yönetmen Mesut Gengeç