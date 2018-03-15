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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif Çanakkale kahramanı Yusuf Kenan belgesel oldu
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Keyif
15.03.2018 - 13:47, Son Güncelleme:

Çanakkale kahramanı Yusuf Kenan belgesel oldu

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Çanakkale kahramanı Yusuf Kenan belgesel oldu

Çanakkale Savaşları tarihinin bilinmeyen bir sayfasını aydınlatan, ‘Yusuf Kenan’ belgeseli yurtdışı festivalleriyle görücüye çıkıyor.

 Türkiye’de ilk kez 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünde izleyicilerle buluşacak olan belgesel, Çanakkale Kara Muharebelerinin başladığı 25 Nisan 1915 günü İkiz Koyu’na İngilizlerin yaptığı çıkarmayı ilk fark eden ve 250 kişilik birliğiyle 2 bin 500 kişilik düşman birliğini durduran 7.Bölük Komutanı Yüzbaşı Yusuf Kenan’ı konu ediniyor. 34 yaşında şehit düşen Yusuf Kenan ile eşi Zehra Hanım arasında geçen asırlık mektuplar iç burkuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen belgeselin süresi ise 45 dakika.

 Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen on binlerce Mehmetçik'ten sadece biriydi Yüzbaşı Yusuf Kenan. 25 Nisan 1915'te yani bundan 103 yıl önce Kirte'de de kahramanca savaşırken son nefesini verdi. Ölümünden, ailesinin 15 gün sonra haberi oldu. Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın eşi Zehra 27 yaşında dul; 3 yaşındaki kızları Rüçhan ve 6 aylık bebekleri Müjgân ise yetim kalmıştı. On binlerce Zehra, Müjgân ve Rüçhan gibi... Ancak Yusuf Kenan ile Zehra'nın hikâyesini farklı kılan geriye onlardan kalan mektuplar. Zaman zaman hasretle, zaman zamansa kırgınlıklarla kaleme alınan satırlar. Kimi, ''Ruhum, sevgili beyim!'' diye başlıyordu, kimi de 'Bedbaht bir refikaya' diye.

Çanakkale kahramanı Yusuf Kenan belgesel oldu

 Yaşadığı Acı Mektuplarına Yansıyor

‘’Bizim kahramanlarımız genellikle isimsizdir’’ diyen projenin yönetmeni Mesut Gengeç, ‘’Yusuf Kenan belgeseliyle aslında bir isimsiz kahramanı gün yüzüne çıkartmaya çalıştık. Yüzbaşı Yusuf Kenan sadece Çanakkale Savaşı'nda değil, aynı zamanda Trablusgarp ve Balkan Savaşları sırasında da Gelibolu'nun savunmasında görev alan bir asker. Zehra Hanım'la 1909'da evlenmişler. Dünyaya gelen ilk çocukları İhsan birkaç aylıkken ölüyor. Yüzbaşı Yusuf Kenan cephede bulunduğundan küçük yavrusunun ne doğumunda ne de ölümünde bulunabiliyor. Bu acı mektuplarına hep yansıyor. Ve yaptığı kahramanlıkla Seddülbahir savunmasının 32.5 saat sürmesini sağlayan, koskoca bir savaşın gidişatını değiştiren gizli bir kahraman o. Mezarı bile olmayan binlerce şehitten biri Yusuf Kenan. Eşine ve çocuklarına yazdığı o zarif mektuplar ister istemez insanı duygulandırıyor ve ‘Bu vatan kolay kurulmadı’ dedirtiyor’’ dedi.

Çanakkale kahramanı Yusuf Kenan belgesel oldu

 Çekimleri 5 Farklı Şehirde Yapıldı

Çekimleri Çanakkale, İstanbul, Mersin, Ankara ile İzmit’te gerçekleşen ve MG Yapım tarafından hazırlanan belgeselin yönetmenliğini Mesut Gengeç, Genel Koordinatörlüğünü Bülent Günal ve Proje Sorumluluğunu ise Yılmaz Aydın üstleniyor. Önemli sahneleri dökü-drama yöntemiyle çekilen belgeselde Yusuf Kenan’ı Barış Yurtsever, Zehra Hanım’ı ise Banu Günal canlandırdı. Projenin müziklerinde ise Vatanım Sensin ve Payitaht Abdülhamid dizilerinin de müziklerini yapan Yıldıray Gürgen imzası var. Belgeselde Yusuf Kenan’ın torunlarının yanı sıra tarihçiler Prof. Dr. Vahdettin Engin, Muzaffer Albayrak ile Harp Tarihçileri Şahin Aldoğan ve Gürsel Akıngüç’ün röportajları yer alıyor.

Çanakkale kahramanı Yusuf Kenan belgesel oldu

Yönetmen Mesut Gengeç

 

 

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