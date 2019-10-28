Burcu Biricik moda ikonu oldu
BURCU Biricik, yakın arkadaşı Zeynep Çamcı’nın imzasını taşıyan “Feride” filmi için konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti.
Ünlü oyuncu, filmde bir moda ikonunu canlandırdı. Çamcı’nın hem senaryosunu yazdığı, hem başrolünü üstlendiği hem de yönetmenliğini yaptığı “Feride”, ocak ayında vizyona girecek. Film, kahraman kostümleri dikilen bir atölyede terzilik yaparken emek hırsızı patronuna karşı ayaklanan Feride’nin komik hikâyesini perdeye taşıyacak.
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