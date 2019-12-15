Burçin Terzioğlu, Güzelliğin Portresi filminde canlandırdığı karakteri anlattı!

Film, gerilim yüklü hikayesinin yanı sıra bir kadın mücadelesini de içinde barındıran kurguya sahip. Burçin Terzioğlu’nun canlandırdığı Nisan karakteri, küçük bir kız çocuğuyken evde yaşanan sıradışı olaylara karşı tepkisizliğinin bedelini yıllar sonra döndüğü baba evinde ödüyor. Terzioğlu, rolü hakkında “Nisan, geçmişteki günahlarının bedelini korkunç olaylar silsilesi içinde ödüyor. Kızını ve ailesini korumak için mücadele ediyor. Onun bu duygu durumunu yansıtabilmek için çok çalıştım” diyor.



Filmde Burçin Terzioğlu’nun kızı Alin karakterini canlandıran çocuk oyuncu Lara Tonka, çekimler boyunca bir oyuncu koçuyla çalıştı. Tonka ilk sinema filmini yaşı gereği izleyemeyecek.