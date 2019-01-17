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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.01.2019 - 22:39, Son Güncelleme:

Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 8 yeni film beyaz perdeyle buluşacak

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Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 8 yeni film beyaz perdeyle buluşacak

Bu hafta vizyona girecek yerli ve yabancı filmler merak konusu oldu. Özellikle hafta sonu tatillerini sinemada değerlendirmek isteyen vatandaşlar, ilk kez gösterime girecek filmlerin isimlerini, konularını ve oyuncu kadrolarını araştırıyor. Peki, bu hafta hangi filmler vizyona girecek?

Bu hafta Türkiye sinema salonlarında 4'ü yerli olmak üzere 8 film sinemaseverlerle buluşacak. Türkiye sinemalarında bu hafta "Glass", "Çiçero", "Borç Harç", "Can Dostlar", "Uçan Halı ve Kayıp Elmas", "Üç Harfliler: Adak", "İmgeler ve Sözcükler" ve "Arakçılar" filmleri gösterilecek. İşte, bu filmlerin konuları ve oyuncu kadrolarına dair bilgi...

"Glass"

James McAvoy ve Anya Taylor-Joy'un başrolünü üstlendiği "Parçalanmış" adlı film ile Bruce Willis ve Samuel L. Jackson'ın yer aldığı "Ölümsüz" filmlerinin devam halkası "Glass" adlı yapım, güvenlik görevlisi David Dunn'ın, 24 farklı kişiliğe sahip olan Kevin Wendell Crumb'ın izini sürmek için doğaüstü yeteneklerini kullanmasını anlatıyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini M. Night Shyamalan'ın gerçekleştirdiği filmde, James McAvoy, Bruce Willis, Anya Taylor-Joy, Sarah Paulson ve Samuel Jackson rol alıyor.

"Çiçero"

Serdar Akar'ın yönetip, Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı "Çiçero" adlı film, 2. Dünya Savaşı sırasında "Çiçero" kod adıyla bilinen casus İlyas Bazna'nın hikayesini konu ediniyor.

Mustafa Uslu'nun yapımcılığını üstlendiği filmin senaryosunu ise Gürkan Tanyaş kaleme aldı.

Tarih ve biyografi türündeki filmde, Beşikçioğlu'nun yanı sıra Burcu Biricik, Ertan Saban, Murat Garipağaoğlu, Tamer Levent, Mehmet Ulay, Çiğdem Selışık Onat, Levent Ülgen, Mehmet Esen, Selen Öztürk ve Altan Erkekli oynuyor.

"Borç Harç"

Yönetmen koltuğuna Efe Hızır'ın oturduğu "Borç Harç" adlı film, borç batağından çıkmaya çalışan sözde işgüzar Murat'ın türlü maceralarını anlatıyor.

Youtube'da çektiği videolarla tanınan Oğuzhan Uğur'un başrolünde yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda, Melisa Akman, Burak Topaloğlu, Gökçe Özyol, Hasan Karakuş, Esma Soysal ve Esra Kucur yer alıyor.

"Can Dostlar"

"Bizim Köyün Şarkısı" adlı filmin yönetmeni Tuğçe Soysop ve oyuncu ekibinin yeni filmi "Can Dostlar", parklarını Kötü Kazım'ın elinden almak için bir araya gelen mahalleli bir grup çocuğun hikayesini sinemaseverlerin beğenisine sunuyor.

BKM yapımı filmin senaryosu ise Murat Kepez, Uğur Gövercin, Dinar Kahveci, Cihan Deniz, Nagihan Cemcir, Onur Ümit, Öner Ateş ve Pelin Serin tarafından kaleme alındı.

"Uçan Halı ve Kayıp Elmas"

Ole Lund Kirkegaard'ın 1975'te yazdığı çocuk kitabından uyarlanan animasyon ve aile türündeki filmin yönetiminde ve senaryosunda Karsten Kiilerich'in imzası bulunuyor.

Danimarka yapımı filmin konusu, özetle şöyle:

"Ailesiyle birlikte fakir bir köyde yaşayan Ahmet, baba mesleği olan terzilik yerine dünyayı dolaşan bir gezgin olmanın hayallerini kuran küçük bir çocuktur. Bir gün tesadüfen bulduğu uçan halı sayesinde hayalleri gerçek olur, en iyi arkadaşı olan keçisini de yanına alarak maceralara atılır. Bu maceralarda karşısına yepyeni arkadaşlar, asla hafife alınamayacak düşmanlar ve rüyasında bile göremeyeceği bir hazine çıkacaktır."

"Üç Harfliler: Adak"

"Üç Harfliler" serisinin yeni filmi "Adak"ın yönetmen koltuğunda serinin "Karabüyü" ve "Beddua" yapımlarında olduğu gibi Alper Mestçi oturuyor.

Film, iki yakın arkadaş olan Salih ve Metin'in avlanmak için gittikleri ormanda yaşadıklarını fantastik bir anlatımla izleyiciye sunuyor.

"İmgeler ve Sözcükler"

Yaşamı boyunca yeninin peşinde olan, Fransız Yeni Dalgası'nın etkin isimlerinden, "Oscar Onur Ödülü"nün sahibi sinema eleştirmeni ve yönetmen Jean-Luc Godard'ın son filmi "İmgeler ve Sözcükler", belgesel ve haber görüntülerinden alınan kesitlerden meydana gelen beş bölümden oluşuyor.

Cannes Film Festivali'nde "Özel Altın Palmiye Ödülü"ne değer görülen filmde, "Bellek nasıl işler?", "Rüyalar nerede başlar?", "İmgeler ve sözcükler nerede üst üste biner ve ne zaman ayrılır?" sorularının yanıtları aranıyor.

"Arakçılar"

Japon sinemasının üretken yönetmenlerinden Hirokazu Koreeda'nın orijinal ismi "Shoplifters" olan "Arakçılar" adlı yeni filminde, Lily Franky, Sakura Ando, Mayu Matsuoka, Jyo Kairi, Miyu Sasaki ve Sasuke Ikematsu rol alıyor.

Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'ye layık görülen filmin konusu, özetle şöyle:

"Tokyo'da yaşayan Osamu (Lily Franky) ve eşi Nobuyo Shibata (Sakura Ando), düzenli bir işleri olmadığından maddi imkansızlıklarla boğuşmaktadır. Büyükannenin emekli maaşıyla ve buldukları geçici işlerle kıt kanaat geçinmeye çalışan ailesini ayakta tutabilmek için Osamu, oğlu Shota ile dükkanlarda küçük hırsızlıklar yapmaya mecburdur. Bu esnada Yuri adında evsiz ve kötü muameleye maruz kalan küçük bir kızla karşılaşan Osamu, Yuri'yi tüm zorluklara rağmen evine ve ailesine kabul eder."

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