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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.01.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Bu hafta hangi filmler var? Sinemada 5 film vizyona girecek

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Bu hafta hangi filmler var? Sinemada 5 film vizyona girecek

Ocak ayının son hafta sonu tatili öncesi vizyona yeni giren filmlere yönelik araştırmalar hız kazandı. Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta ilk kez sinemaseverlerle buluşacak filmler, hafta sonu öncesi yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, sinemada bu hafta hangi filmler var? Bu hafta vizyona giren filmler neler?

Bu yıl 91. kez düzenlenecek Oscar ödüllerinde 'Yabancı Dilde En İyi Film' kategorisinde Lübnan adına yarışacak 'Kefernahum' Türk izleyicisi ile buluşacak. Bunun yanında Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 5 film vizyona girecek. İşte, o filmlerin konuları ve oyuncu kadrolarına dair bilgiler...

"Kefernahum"

Nadine Labaki'nin yazıp yönettiği "Kefernahum", resmi bir doğum belgesi bulunmadığı için 12 yaşında olduğu adli tetkikler sonucu ortaya konabilen Beyrutlu bir gencin, yoksulluk ve şiddet ortamında var olma mücadelesini ele alıyor.

Cannes'da Jüri Ödülü'ne layık görülen filmde, Lübnanlı yönetmen ve oyuncu Nadine Labaki ile Zain Al Rafeea, Yordanos Shiferaw, Boluwatife Treasure Bankole ve Alaa Chouchnieh gibi isimler rol aldı.

"Olacak İş Değil"

2011 yapımı "Can Dostum"un yeniden çevrimi olan "Olacak İş Değil", bir kaza sonucu felç geçiren varlıklı iş insanı Phillip Lacasse ile kendisine yardımcı olması için işe alınan Dell Scott arasında gelişen dostluğu konu ediniyor.

Bryan Cranston, Kevin Hart, Nicole Kidman, Golshifteh Farahani, Julianna Margulies, Jahi Di'Allo Winston ve Aja Naomi King'in oynadığı filmin yönetmen koltuğunda Neil Burger oturuyor.

"Zaman Yolcuları"

Andrew Bowler'in yönetmenliğini üstlendiği "Zaman Yolcuları" adlı filmde Asa Butterfield, Sophie Turner, Skyler Gisondo, Will Peltz, Aubrey Reynolds ve Joseph Park oynuyor.

Dram, bilim kurgu ve komedi karışımı filmin senaryosu da Andrew Bowler'e ait.

"Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya"

Dean DeBlois'un yazıp yönettiği haftanın animasyon filmi "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya", halkının yeni lideri olan Hiccup ve ejderha dostu Toothless'ın yeni bir tehlikeye karşı mücadelesini anlatıyor.

"Aslı Gibidir"

Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği "Aslı Gibidir", çocukluğundan beri oyuncu olmak isteyen genç bir kızın hayallerine ulaşmak için atıldığı macerayı odağına alıyor.

Aslı İnandık, Toygan Avanoğlu, Ahmet Olgun Sünear, Tuna Orhan, Nazlı Tosunoğlu, Ayten Uncuoğlu, Tuğçe Karabayır ve Aslı Turanlı'nın başrollerinde oynadığı film, komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

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