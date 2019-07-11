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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
11.07.2019 - 19:32, Son Güncelleme:

Bu hafta 10 film vizyona girecek! Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

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Bu hafta 10 film vizyona girecek! Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Sinemaseverlerin vizyondaki filmler ile ilgili araştırmaları hızlandı. Kadrosu ve oyuncuları ile dikkat çeken 10 film bu hafta vizyona girecek. Peki, hangi filmler vizyona girecek? Sinemada hangi filmler var?

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 10 film sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. İşte, o filmlerin konuları ve oyuncu kadroları...

"Kaçış Planı"

Sylvester Stallone'un başrolünde yer aldığı Kaçış Planı serisi, üçüncü filmiyle beyaz perdede yerini alacak.

"Şimdi İntikam Zamanı" sloganıyla yola çıkılan filmde; güvenlik uzmanı Ray Breslin karakterini canlandıran 73 yaşındaki oyuncuya, Dave Bautista, 50 Cent, Jin Zhang, Lydia Hull gibi isimler eşlik ediyor.

Yönetmenliğini John Herzfeld'in üstlendiği film; düşmanlarıyla yüzleşmek ve zaman dolmadan rehineleri kurtarmak için ölümcül bir kurtarma görevine girişen Breslin ve ekibinin zorlu mücadelesini konu alıyor.

"Ölü Adam"

Jim Jarmusch'un klasik filmlerinden "Ölü Adam"; vahşi batıya doğru bir yolculuğa çıkan William Blake'in, Hiç Kimse adındaki Kızılderili ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını anlatıyor.

Fantastik dram içerikli western türündeki filmin başrollerinde Johnny Depp, Gary Farmer, Crispin Glover, Lance Henriksen, Michael Wincott, Eugene Byrd, John Hurt, Robert Mitchum, Gabriel Byrne, Jared Harris, Billy Bob Thornton ve Alfred Molina oynuyor.

"Amerikan Soygunu"

Barty Layton yönetmenliğindeki "Amerikan Soygunu", sanat tarihindeki en büyük hırsızlıklardan birini konu edinen gerçek bir hikayeden sinemaya uyarlandı.

Senaryosu da Bart Layton'a ait olan filmin başrollerinde Evan Peters, Blake Jenner, Barry Keoghan, Jared Abrahamson, Eddie King, Karen Wheeling Reynolds ve James Rackley gibi isimler rol aldı.

"Ölümcül Sular"

İngiliz aktris ve model Kaya Scodelario'nun başrolünde yer aldığı "Ölümcül Sular"; Florida'yı vuran kasırga sonucu yaşanan selde babasını kurtarmaya çalışırken hayatta kalma savaşı veren genç bir kadının hikayesini anlatıyor.

Alexandre Aja'nın yönetmenliğini yaptığı filmde Kaya Scodelario'ya başrolde Barry Pepper, Ross Anderson, Anson Boon ve George Somner eşlik ediyor.

"Arkadaşımın Aşkı"

Daniel Auteuil'in yönetmenliğini üstlenip başrolünde yer aldığı "Arkadaşımın Aşkı", yıllar sonra karşılaştığı arkadaşını akşam yemeğine davet eden bir adamın, arkadaşının yemeğe birlikte gelen sevgilisinden hoşlanması sonrasında gelişen olayları konu ediniyor.

"Colette"

ABD, İngiltere ve Macaristan ortak yapımı "Colette"; Nobel Ödülü’ne aday gösterilen ünlü Fransız yazar Sidonie-Gabrielle Colette'in 20. yüzyılın başlarında geçen gerçek hayat hikayesini odağına alıyor.

Keira Knightley, Fiona Shaw, Dominic West, Robert Pugh, Sloan Thompson, Arabella Weir ve Mate Haumann'ın rol aldığı filmin yönetmenliğini Wash Westmoreland yaptı.

"Kıyamet Deneyi"

Rec Revan'ın yönettiği; Aysel Yusubova, Parviz Ismayilov, Mubariz Samadov ve Rahim Gojayev'in oynadığı Azeri yapımı "Kıyamet Deneyi", silahlı bir grup tarafından zapt edilerek ölümcül bir deneyin parçası haline getirilen insanların bu durumdan kurtuluş mücadelesini anlatıyor.

"Yuvaya Dönüş"

M. Hakan Kurşun'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Yuvaya Dönüş", günümüzde Yumi'nin öyküsünden 1985 yılında aşk yaşayan iki gencin hikayelerine kadar uzanan iç içe geçmiş olaylar etrafında dönüyor.

Dram türündeki filmin başrollerinde Burhan Öcal, Furkan Palalı, Megumi Masaki, Ayten Uncuoğlu ve Soner Türker gibi isimler oynuyor.

"Cin Deresi: Müsfer"

İlker Tunçay'ın yönettiği; Duran Gebeş, Gülçin Yıldız, Bora Altınışık, Sude Akarsu ve Kenan Balık'ın oynadığı "Cin Deresi: Müsfer" yerli korku filmi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

"Astronot Willy: Macera Gezegeni"

Eric Tosti'nin yönettiği animasyon filmi "Astronot Willy: Macera Gezegeni", ailesiyle yaptığı uzay yolculuğu sırasında kaybolan Willy'nin, ailesine geri dönme çabası sırasında yaşadığı serüvenleri konu ediniyor.

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