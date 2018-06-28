Brad ve Leo'dan ilk görüntü
Hollywood'un iki ünlü yıldızı bir filmde buluştu. Yönetmenliğini Quentin Tarantino'nun üstlendiği Once Upon a Time In Hollywood'dan (Bir Zamanlar Hollywood'da) ilk görüntü geldi.
Leonardo DiCaprio başrolleri paylaştığı Brad Pitt'in de yer aldığı bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.
Başrollerinde DiCaprio ve Pitt'in yanı sıra Margot Robbie'nin de yer aldığı filmde Al Pacino, Dakota Faning, Kurt Russell, Damian Lewis, Burt Raynolds, Emilie Hirsch, Tim Roth ve James Marsden gibi önemli isimler de kamera karşısına geçiyor.
Hikayesi 1969 yılında geçen filmin 9 Ağustos 2019'da gösterime girmesi planlanıyor.
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