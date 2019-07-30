Bozcaada eğlencesi
Geçtiğimiz hafta sonu Bozcaada’da düzenlenen “Yapı Kredi Summer Escape”, katılımcılara eğlence dolu 3 gün yaşattı.
Yapı Kredi ana sponsorluğunda ve Mercedes-Benz Türk işbirliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen yaz festivali Yapı Kredi Summer Escape’in ilk durağı Bozcaada oldu. Geçtiğimiz hafta sonu Bozcaada Pelagos Otel’de gerçekleşen etkinliğe ünlü isimler de katıldı.
Misafirler, cuma akşamı Alya’nın, cumartesi akşamı ise Yalın’ın konserlerini izledi. İki gün boyunca gerçekleşen havuz partileri, workshop’lar ve Melis Danişmend’in Polente Feneri’ndeki akustik müzik dinletisi de katılımcılara keyifli anlar yaşattı.
Etkinliğin katılımcıları arasında Ivana Sert, Merve Boluğur, Müjde Uzman ve Serenay Aktaş da vardı. Bağbozumu Günleri’ne de katılan ünlü isimler, bağları gezerek üzüm topladı.
Tuğba Melis Türk
Yalın
OMURGA ÇÖKME KIRIĞI NEDİR?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle