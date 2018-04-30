Bir şarkıydı hayat hep bir ağızdan söylediğimiz
“Bir şarkıydı hayat hep bir ağızdan söylediğimiz” bir televizyon dizisi, bir sinema filmi ya da sadece bir tiyatro oyunu değil… Emre Kınay bu defa bambaşka bir proje ile sevenlerinin karşısında…
Uzun zamandır pek çok farklı mekanda canlı müzik performansı ile büyük beğeni toplayan Emre Kınay, müzik sevdasını tiyatro sahnesine taşıyor. Ünlü oyuncu “Maksat Müzik Muhabbet” dediği gösteride iki saat boyunca hem şarkı söylüyor hem hikayeler anlatıyor.
Altı kişilik orkestranın eşlik ettiği müzikli gösteri Türk Sanat Müziği’nden Rock’a, Pop müzikten yöresel türkülere kadar içinde her tarzı barındırıyor. Emre Kınay, şarkılarla birlikte çocukluğundan bugüne kadar O’nu etkileyen hikayeleri anlatıyor.
“Maksat Müzik Muhabbet” in prömiyeri 4 Mayıs Cuma akşamı Duru Tiyatro’da gerçekleşiyor…
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