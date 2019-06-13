Bir kitap iki farklı pencere
Yazar Serhan Kansu’nun yeni gençlik romanı “KARTAL KIZ: Evren ve Yıldız” Elma Yayınevi etiketiyle yayımlandı.
Kitap, yaşamın büyülü döngüsünü; doğa, insan, hayvan bağından hareketle ve sevginin gücüyle yorumluyor.
Hikâyenin ikinci yarısında görüş açısı değişiyor ve okuyucu aynı hikâyeyi bambaşka bir gözle izliyor.
Arka Kapak Yazısı:
Bir yıldırım düştü ve hayatın mucizevi göçü başladı. Kartaldan insana, insandan kartala, anneden kızına, kızından anneye… Görüş açılarının değiştiği çok “yüksek” bir hikâye...
Annesinden ayrılmak zorunda kalan Yıldız, bir kartalla özel bir dostluk kurar. Kocaman kanatları ve pırıl pırıl tüyleriyle genç kıza güven veren bu kartalda, ona çok iyi gelen bir şey vardır.
En yakın arkadaşı Evren’in ziyaretinin ardından olaylar gelişir. Kartal vurulmuştur ve Yıldız onu bulmak zorundadır. Belki bulacak belki de kartalın kendisi olacaktır.
Hem annesini hem kartalı arayan Yıldız ve yükseklik korkusu olan Evren, kendilerini hiç beklemedikleri kadar yüksekte hatta bulutların üzerinde bulurlar. Birbirlerine ne kadar güvenir ve severlerse o kadar yükseğe uçacaklardır.
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