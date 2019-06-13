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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
13.06.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Bir kitap iki farklı pencere

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Bir kitap iki farklı pencere

Yazar Serhan Kansu’nun yeni gençlik romanı “KARTAL KIZ: Evren ve Yıldız” Elma Yayınevi etiketiyle yayımlandı.

Kitap, yaşamın büyülü döngüsünü; doğa, insan, hayvan bağından hareketle ve sevginin gücüyle yorumluyor.

Hikâyenin ikinci yarısında görüş açısı değişiyor ve okuyucu aynı hikâyeyi bambaşka bir gözle izliyor.

Arka Kapak Yazısı:

Bir yıldırım düştü ve hayatın mucizevi göçü başladı. Kartaldan insana, insandan kartala, anneden kızına, kızından anneye… Görüş açılarının değiştiği çok “yüksek” bir hikâye...

Annesinden ayrılmak zorunda kalan Yıldız, bir kartalla özel bir dostluk kurar. Kocaman kanatları ve pırıl pırıl tüyleriyle genç kıza güven veren bu kartalda, ona çok iyi gelen bir şey vardır.

En yakın arkadaşı Evren’in ziyaretinin ardından olaylar gelişir. Kartal vurulmuştur ve Yıldız onu bulmak zorundadır. Belki bulacak belki de kartalın kendisi olacaktır.

Hem annesini hem kartalı arayan Yıldız ve yükseklik korkusu olan Evren, kendilerini hiç beklemedikleri kadar yüksekte hatta bulutların üzerinde bulurlar. Birbirlerine ne kadar güvenir ve severlerse o kadar yükseğe uçacaklardır.

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