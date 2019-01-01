Bir Aşk İki Hayat’ın fragmanı yayınlandı
Engin Akyürek ve Bergüzar Korel’i bir araya getiren, Ay Yapım ve Medyapım’ın yeni aşk dolu filmi ‘Bir Aşk İki Hayat’ın fragmanı yayınlandı.
Ay Yapım ve Medyapım’ın yeni filmi ‘Bir Aşk İki Hayat’tan yeni yıl sürprizi geldi. Yönetmenliğini ‘Delibal’, ‘Medcezir’ ve ‘Ufak Tefek Cinayetler’ gibi yapımlara imza atan yönetmen Ali Bilgin’in, senaryosunu ise Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’ın kaleme aldığı ‘Bir Aşk İki Hayat’ filminin fragmanı 2019’un ilk gününde yayınlandı.
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