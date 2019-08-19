Biletler tükenince 3 gün daha ekledi
Tarkan konserleri, Eylül ayında tüm müzikseverleri yeniden bir araya getirecek. Megastar Tarkan, iki yılın ardından 20-21-23-24-26-27 Eylül tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevenleri ile buluşacak.
Kurban Bayramı’nın ilk günü konser serisinin ilk üç konseri açıklanan Megastar’ın Açıkhava maratonunun biletleri saatler içinde tükendi. Sevenlerinin yoğun ilgisinin ardından Tarkan, 24-26 ve 27 Eylül tarihlerini de Açıkhava’daki konser serisine ekledi.
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