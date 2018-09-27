“Bile Bile” ye klip
Karadeniz kültürünü müzikleri ile harmanlayarak “Bile Bile” teklisini hazırlayan “Koliva”, 26 Eylül’de tüm dijital platformlarda yerini aldı.
2014 yılında “Yüksek Dağlara Doğru”, 2017 yılında ise “Nafile” ile sevenlerinin karşısına çıkan Koliva, yeni teklisi “Bile Bile”yi müzikseverlerin beğenisine sundu.
Alfa7 prodüktörlüğünde gerçekleştirilen klipte mahalle kültürünün özlenen sıcaklığına gönderme yapılan klip, tarihi mekan Yedikule Mahallesi'nde çekildi. Klibin görüntü yönetmenliğini Serdar Ünlütürk üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise yönetmen İlker Savaşkurt oturuyor.
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