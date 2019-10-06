Beyrut Fashion Week'te defile düzenleyecek
Beyrut Fashion Week kapsamında yapılacak etkinlikte İzmirli modacı Pınar Bent bir defile düzenleyecek.
Pınar Bent, büyük bir etkinlikte Türkiye’yi temsil etmekten dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, yaptığı tasarımları yüzde yüz yerli ve milli malzemelerden oluşturduğunu söyledi. Bent, "Hali hazırda Orta Doğu ve Avrupa’da birçok ülkeye yerli ve milli malzemelerden ürettiğimiz tasarımlarımızı gönderiyoruz" dedi.
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