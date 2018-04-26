Beyoğlu'ndan Azerbaycan ezgileri
Azerbaycan’ın ünlü sanatçılarının, popüler olan müzik türlerini icra edecekleri Azerbaycan Müzik Şöleni, “Yerli Klasik” ile başladı.
Azerbaycan Kültür Bakanlığı Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenen şölenin ilk konserinde sahne alan Samir Caferov, Afaq Abbasova ve Nergiz Aliyeva, en güzel şarkılarını seslendirdi. Beyoğlu’nda Grand Pera Cercle d’Orient Salonu’nda başlayan şölene ilgiyse yüksek oldu.
Konuklara hitaben bir konuşma yapan Azerbaycan Kültür Bakanlığı Türkiye Temsilcisi Nurlana Çakmak, ilkini gerçekleştirdikleri Azerbaycan Müzik Şöleni’nin gördüğü ilgiden memnun olduklarını söyledi. “Müzik, toplumları ortak noktada buluşturan önemli bir sanattır. Biz de Türkiye ile Azerbaycan arasında bir müzik köprüsü kurmak istedik. Bunun ilk adımını da bu şölen ile atıyoruz. Türk kardeşlerimizi müziğimizin büyülü ritimlerine bekliyoruz” diyen Nurlana Çakmak, sanat severleri diğer konserlere de davet etti.
Elde edilecek gelirin tamamının “Barış İçin Müzik Vakfı”na bağışlanacağı Azerbaycan Müzik Şöleni, Azerbaycan’ın “Milli Müziği” olarak kabul edilen Muğam Gecesi ile devam edecek. 28 Nisan gecesi Grand Pera Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek konserde Azerbaycan’da Muğam denince ilk akla gelen isimlerden; Sahib Paşazade, Sebuhi İbayev ve Nigar Şabanova sahne alacak. Şenliğin 2 Mayıs’taki finali ise Etno Caz Gecesi ile olacak. Azerbaycan müziğinde önemli bir yeri olan caz, Grand Pera Tiyatro Salonu’nda milli enstrümanlarıyla geleneksel cazı harmanlayan Elçin Şirinov, Enver Sadıqov ve Arslan Növresli tarafından sunulacak.
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