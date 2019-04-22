"Best Of Rumeli Ödülleri" sahiplerini buldu
Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen ve bu sene ikincisi düzenlenen Best Of Rumeli ödülleri geçtiğimiz akşam Cemal Reşit Rey Salonu’nda görkemli bir törenle sahiplerini buldu.
Yaklaşık 250 bin kişinin katıldığı oylama sonuçlarında 16 kategoride televizyon, sinema, müzik, moda, spor, edebiyat, akademi ve basın dünyasının en iyilerine ödülleri takdim edildi.
Sunuculuğunu; Balkanların en önemli ve en başarılı sanatçısı Suzan Kardeş ile Yusuf Emin'in üstlendiği törende, Atatürk heykellerinden özel olarak yaptırılan ödüller, kültürler arası kardeşliği, dostluğu ve sevgiyi sembolize ederek verildi.
Ödül gecesine katılanlar arasında; Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Kamuran Atakan ve eşi, İlber Ortaylı, Celal Şengör, Hulki Cevizoğlu, Zara, Gökhan Tepe, Ivana Sert,Mustafa Uslu, Nilüfer Açıkalın, Filiz Ahmet, Zeliha Sunal, Yalçın Bayer, Havva Karakaş, Ayse Kulin, Meral Konrad, Rumeli Ekrem,Rumeli Yakup, Gamze Matraci, Big Mama gibi pek çok değerli isim vardı.
Best of Rumeli Ödülleri’nin sahipleri ise şu şekilde:
Onur Ödülü: Emel Sayın
Onur Ödülü: İlber Ortaylı
Onur Ödülü: Kenan Şahinler
En İyi Erkek Sanatçı: Gökhan Tepe
En İyi Kadın Sanatçı: Zara
En İyi Duayen Sanatçı: Havva Karakaş
En İyi Kadın Oyuncu: Birce Akalay
En İyi Televizyoncu: İlker Ayrık
En İyi Senarist/Yazar: Çağan Irmak
En İyi Gazeteci: Hulki Cevizoğlu
En İyi Akademisyen: Celal Şengör
En İyi Modacı: Ivana Sert
En İyi Film: Çiçero / Mustafa Uslu
En İyi Sporcu: Semih Erden
En İyi Çıkış Yapan Rumeli Sanatçısı:Rumeli Yakup
En İyi Rumeli Müziği Yapan Kadın Sanatçı: Gamze Matracı
En İyi Rumeli Müziği Yapan Erkek Sanatçı: Rumeli Ekrem
En İyi Sosyal Medya Fenomeni: Rumeli Sofrası
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