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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.04.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

"Best Of Rumeli Ödülleri" sahiplerini buldu

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"Best Of Rumeli Ödülleri" sahiplerini buldu

Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen ve bu sene ikincisi düzenlenen Best Of Rumeli ödülleri geçtiğimiz akşam Cemal Reşit Rey Salonu’nda görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Yaklaşık 250 bin kişinin katıldığı oylama sonuçlarında 16 kategoride televizyon, sinema, müzik, moda, spor, edebiyat, akademi ve basın dünyasının en iyilerine ödülleri takdim edildi.

Sunuculuğunu; Balkanların en önemli ve en başarılı sanatçısı Suzan Kardeş ile Yusuf Emin'in üstlendiği törende, Atatürk heykellerinden özel olarak yaptırılan ödüller, kültürler arası kardeşliği, dostluğu ve sevgiyi sembolize ederek verildi.

Ödül gecesine katılanlar arasında; Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Kamuran Atakan ve eşi, İlber Ortaylı, Celal Şengör, Hulki Cevizoğlu, Zara, Gökhan Tepe, Ivana Sert,Mustafa Uslu, Nilüfer Açıkalın, Filiz Ahmet, Zeliha Sunal, Yalçın Bayer, Havva Karakaş, Ayse Kulin, Meral Konrad, Rumeli Ekrem,Rumeli Yakup, Gamze Matraci, Big Mama gibi pek çok değerli isim vardı.


Best of Rumeli Ödülleri’nin sahipleri ise şu şekilde:

Onur Ödülü: Emel Sayın
Onur Ödülü: İlber Ortaylı
Onur Ödülü: Kenan Şahinler
En İyi Erkek Sanatçı: Gökhan Tepe
En İyi Kadın Sanatçı: Zara
En İyi Duayen Sanatçı: Havva Karakaş
En İyi Kadın Oyuncu: Birce Akalay
En İyi Televizyoncu: İlker Ayrık
En İyi Senarist/Yazar: Çağan Irmak
En İyi Gazeteci: Hulki Cevizoğlu
En İyi Akademisyen: Celal Şengör
En İyi Modacı: Ivana Sert
En İyi Film: Çiçero / Mustafa Uslu
En İyi Sporcu: Semih Erden
En İyi Çıkış Yapan Rumeli Sanatçısı:Rumeli Yakup

En İyi Rumeli Müziği Yapan Kadın Sanatçı: Gamze Matracı

En İyi Rumeli Müziği Yapan Erkek Sanatçı: Rumeli Ekrem

En İyi Sosyal Medya Fenomeni: Rumeli Sofrası

Best Of Rumeli Ödülleri sahiplerini buldu

Best Of Rumeli Ödülleri sahiplerini buldu

Best Of Rumeli Ödülleri sahiplerini buldu
Best Of Rumeli Ödülleri sahiplerini buldu


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