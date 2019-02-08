Berlin, İstanbul'a geliyor
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de izlenme rekorları kıran, fenomen dizi La Casa De Papel’in en çok konuşulan karakterlerinden Berlin, gerçek adıyla Pedro Alonso, Türkiye'ye geliyor.
Oyuncu, İstanbul'da yapılacak olan GQ Men of The Year ödül törenine konuk olacak.
GQ tarafından dünya çapında 23 yıldır sürdürülen ve Türkiye’de bu yıl yedinci kez düzenlenecek “GQ Türkiye Men Of The Year” ödül öreni bu sene de birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya hazırlanıyor. “Yılın Uluslararası Starı” ödülünü alacak olan isim; Türkiye’de izlenme rekorları kıran, fenomen dizi La Casa De Papel’in Berlin’i Pedro Alonso olacak.
GQ Men of The Year ödül töreni, 13 Şubat Çarşamba akşamı Volkswagen Arena’da gerçekleşecek.
İşte gecede ödül alacak olan isimler
YILIN ULUSLARARASI STARI: PEDRO ALONSO
YILIN KADINI: DEMET EVGAR
ONUR ÖDÜLÜ: ARA GÜLER
İKON: TİMUÇİN ESEN
YILIN OYUNCUSU: ARAS BULUT İYNEMLİ
YILIN YÜKSELEN OYUNCUSU: CAN YAMAN
TÜRK SİNEMASINA DESTEK ÖDÜLÜ: ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI
YILIN SANAT ADAMI: REFİK ANADOL
YILIN SPORCUSU: FERNANDO MUSLERA
YILIN ŞEFİ: SOMER SİVRİOĞLU
YILIN KOMEDYENİ: ENİS ARIKAN
YILIN YÖNETMENİ: TOLGA KARAÇELİK
YILIN STİL SAHİBİ ADAMI: MURAT TAMGÜÇ
YILIN İLHAM VEREN ADAMI: HÜSAMETTİN KOÇAN
YILIN DJ'İ: OCEANVS ORIENTALIS
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