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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.02.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

Berlin, İstanbul'a geliyor

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Berlin, İstanbul'a geliyor

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de izlenme rekorları kıran, fenomen dizi La Casa De Papel’in en çok konuşulan karakterlerinden Berlin, gerçek adıyla Pedro Alonso, Türkiye'ye geliyor.

Oyuncu, İstanbul'da yapılacak olan GQ Men of The Year ödül törenine konuk olacak.

GQ tarafından dünya çapında 23 yıldır sürdürülen ve Türkiye’de bu yıl yedinci kez düzenlenecek “GQ Türkiye Men Of The Year” ödül öreni bu sene de birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya hazırlanıyor. “Yılın Uluslararası Starı” ödülünü alacak olan isim; Türkiye’de izlenme rekorları kıran, fenomen dizi La Casa De Papel’in Berlin’i Pedro Alonso olacak.

GQ Men of The Year ödül töreni, 13 Şubat Çarşamba akşamı Volkswagen Arena’da gerçekleşecek.

İşte gecede ödül alacak olan isimler

YILIN ULUSLARARASI STARI: PEDRO ALONSO
YILIN KADINI: DEMET EVGAR
ONUR ÖDÜLÜ: ARA GÜLER
İKON: TİMUÇİN ESEN
YILIN OYUNCUSU: ARAS BULUT İYNEMLİ
YILIN YÜKSELEN OYUNCUSU: CAN YAMAN
TÜRK SİNEMASINA DESTEK ÖDÜLÜ: ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI
YILIN SANAT ADAMI: REFİK ANADOL
YILIN SPORCUSU: FERNANDO MUSLERA
YILIN ŞEFİ: SOMER SİVRİOĞLU
YILIN KOMEDYENİ: ENİS ARIKAN
YILIN YÖNETMENİ: TOLGA KARAÇELİK
YILIN STİL SAHİBİ ADAMI: MURAT TAMGÜÇ
YILIN İLHAM VEREN ADAMI: HÜSAMETTİN KOÇAN
YILIN DJ'İ: OCEANVS ORIENTALIS

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