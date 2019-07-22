Ben Doğrucu Davut’um
İrem Derici, önceki akşam Ümraniye Akyaka Park AVM’nin 3’üncü yıl kutlamaları kapsamında konser verdi.
5 bin kişinin izlediği konsere “Aşkımız Olay Olacak” şarkısıyla başlayan Derici, dinleyicilerine “Yalnızsınız değil mi? Bizde de bir şey yok” diyerek aşk hayatından yakındı.
Ünlü şarkıcı basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. “Konserlerinizde kulis istekleriniz var mı?” sorusu üzerine “Ben bir tek su isterim. O yüzden gittiğim yerlerde beni çok severler” diyen Derici, Bostancı Gösteri Merkezi konserinde boş koltukları doldurmak için yakın çevresini çağırdığı itirafı sorulunca şöyle dedi:
“Ben Doğrucu Davut’um. Dört sene önce yapmıştım bunu. Kariyerimde daha çok yeniydim. Bostancı Gösteri Merkezi’nde bütün salon dolmadığı için davetli aldık. Ne var bunda? Herkes yapıyor. Ayıp değil, günah değil. Herkesin söylediği şeyleri ben söyleyince ‘Kral çıplak’ diyen ben oluyorum yani.”
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