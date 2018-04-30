Başrolü oğluna verdi
Yönetmen Onur Tan, senaryosunu da yazdığı yeni filmi “Balkaymak”ta başrolü oğlu Ömer’e verdi.
Tan, başta tereddüt yaşadığını da itiraf etti: “Filmi anlatınca Ömer çok heyecanlandı ve oynamak istedi. Tereddütte kaldım. Böyle bir tecrübeye öncelikle ben alışık değildim. Beceremezse onun hayal dünyası yıkılacaktı. Neyse ki altından başarıyla kalktı.” Film, 18 Mayıs’ta vizyona girecek.
Onur Tan’ın yeni filminde oğlu Ömer ile oyuncu Filiz Ahmet başrolü paylaşıyor.
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