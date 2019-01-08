Barış Manço sergiyle anılıyor
Barış Manço, vefatının 20’nci yılında özel bir sergi ile anılıyor. Ece Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. tarafından Beylikdüzü Migros Alışveriş Merkezi içerisinde yer alan serginin açılışı yapıldı.
Açılışa usta sanatçının oğulları Doğukan Manço, Batıkan Manço ve Nazan Şoray da katıldı. Şoray, etkinlikte Barış Manço’nun “Hal Hal” şarkısını söyledi. 20 Ocak’a kadar ziyaretçilerle buluşacak olan sergide sanatçının daha önce gün yüzüne çıkmamış birçok özel eşyası da yer alıyor.
Nazan Şoray, Madame Tussauds Müzesi’nin destekleriyle sergide konumlandırılan balmumu Barış Manço figürü ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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