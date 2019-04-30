Bahar turnuvası
Golf tutkunları “Bahar Turnuvası”nda buluştu. Kemer Country Golf Kulübü’nde düzenlenen turnuvaya cemiyet hayatının ünlü isimleri de ilgi gösterdi.
Kemer Country Golf Kulübü’nde önceki gün “Bahar Turnuvası” yapıldı. Resmi handicap sahibi olan tüm oyuncuların katılımına açık
olan turnuvada 83 golfçü kıyasıya mücadele etti. Yıldırım Demirören, Erdem Kıramer, Kıvanç Oktay, Nihat Özdemir, Cemal Kalyoncu, Cavit Yıldız, Didem Aras, Nükhet Sebükcebe ve Ali Nuri Türker de organizasyonda yer aldı. Sabah başlayan etkinlik saat 18.30’daki ödül töreni ile son buldu.
Murat Gazioğlu - Yıldırım Demirören - Cemal Kalyoncu - Nihat ÖzdemirTuğrul Timur - Nükhet Sebükcebe - Canan İrengün - Mustafa ArasMurat Ögel - Atilla Korkmazoğlu - Arif Can Kaman - Hakkı AkilArif Can KamanMustafa ArasNihat Özdemir
Yorumları Göster
Yorumları Gizle