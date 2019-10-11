Baba Parası setinden ilk kareler
“Çalgı Çengi”, “Düğün Dernek”, “Ailecek Şaşkınız”, “İşler Güçler”, “Kardeş Payı” film ve dizilerinin yaratıcısı Selçuk Aydemir’ den yeni bir film Baba Parası'dan ilk kareler paylaşıldı.
TR 40 33 Productions’ın yapımcılığını üstlendiği Baba Parası’nda başrolleri Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım , Ayhan Taş ve Deniz Barut paylaşıyor.
Baba Parası 1 Ocak 2020’de vizyona girecek.
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