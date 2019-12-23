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23.12.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

Ayşegül Coşkun, İran filminde başrol oynadı

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Ayşegül Coşkun, İran filminde başrol oynadı

Türk şarkıcı Ayşegül Coşkun, İran yapımı ‘Motreb’ (Çalgıcı) filminde başrol oynadı. Filmde kendisi gibi Türk bir şarkıcıyı oynayan Coşkun geçtiğimiz ay vizyona giren filmin Tahran’da gerçekleşen galasında büyük ilgi gördü.

Duvardaki Gülüşler, Liman, Deniz Ol Gel isimli şarkılarıyla müzik camiasında ismini duyuran Ayşegül Coşkun, ‘Motreb’ filmi için de ‘İlahi Kader’ isimli bir şarkı besteledi. Şarkı Türkiye’de ve İran’da en çok dinlenenler arasına girdi.

 Ayşegül Coşkun, projeye nasıl dahil olduğunu şöyle anlattı: Farsça konuşabilen, müzikle uğraşan bir Türk oyunu istiyorlardı. Kliplerimi izlemişler, kameraya yakıştığımı ve mimiklerimi beğenmişler. Önce Meryem Uzerli düşünülmüş ama Farsça bilmediği için olmamış. Çocukluğumdan beri Farsça’ya merakım var. Teklif gelince o dili konuşan arkadaşlarımla 15 gün geçirdim, gece gündüz pratik yaptım.

 Mostofo Kiaei ‘nin yönettiği ve yapımcısı olduğu filmde Ayşegül Coşkun’un yanısıra uluslararası tanınan İran’lı oyuncular Elnaz Shakerdoost, Parviz Parastoui ve Mohsen Kiaee rol alıyor.

 

 

Tahran ve Şiraz gibi şehirlerde yapılan kırmızı halı törenlerine katılan Ayşegül Coşkun halkın ve basının yoğun ilgisiyle karşılaştı. İran’da çok popüler olan şarkıcı – oyuncu önümüzdeki aylarda Kanada ve İngiltere’de festivallere davet edilen filmin gösterimlerine katılmaya hazırlanıyor.

 

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