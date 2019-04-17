Ayşe Erbulak'a Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü
Fasion Tv Türkiye Moda Ödülleri Töreni sahiplerini buldu.
Geceye Ayşe Erbulak yine kendisi gibi oyuncu olan eşi Özden Özgürdal ile katıldı. Ünlü oyuncu yazar Erbulak “ Yaşam Boyu Meslek Ve Onur Ödülüne layık görüldü.
Ayşe Erbulak sahnede ödülünü ünlü televizyoncu yapımcı Faruk Bayhan’ın elinden aldı. Erbulak sahnede ödülü aldıktan duygularını dile getirdi. “Meslek hayatım boyunca 3 ustadan eğitim aldım. Ahmet San, Erol Aksoy ve Faruk Bayhan’dan çok şeyler öğrendim bana bu ödülü layık gören herkese çok teşekkür ederken daha 30-40 daha çalışmayı planlıyorum." dedi.
Ödül töreni sonrası Ayşe Erbulak basın mensuplarının sorularını yanıtlarken son yıllarda sadece tiyatro sahnesindeydim Tvlere oyunculuğa ara vermiştim tekrar oyunculuğa geri döndüm gelen teklifleri değerlendiriyorum yol arkadaşım menajerim Velhan Çantay ile yoıluma devam edeceğim dedi.
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