'AşkÖlsün' diyor
Günay Karacaoğlu, büyük ilgi gören tek kişilik oyunu “AşkÖlsün”le tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya devam ediyor.
Günay Karacaoğlu’nun tek kişilik oyunu “AşkÖlsün”, 12 Mayıs günü saat 16.00’da Baba Sahne’de perde açacak.
Usta oyuncunun başından geçen tüm talihsiz olaylara rağmen mutluluğu aramaktan vazgeçmeyen Songül karakterini canlandırdığı “AşkÖlsün” 12 Mayıs’ta Baba Sahne’de perde açacak. Murat İpek’in kaleme aldığı, Barış Dinçel’in yönettiği ve Karacaoğlu’na 42. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü kazandıran oyunun müziklerinde Çiğdem Erken’in imzası var.
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