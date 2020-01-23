Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 3 Mayıs 1980'de gerçekleştirilen dünya prömiyerinin ardından yaklaşık 200 temsili kapalı gişe sahnelenen, librettosu Turan Oflazoğlu'na ait "IV. Murat" operası, Antalyalı sanatseverlerin de beğenisini kazandı.



Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 28 Ocak'ta son defa izleyicisiyle buluşacak eser, Haldun Özörten'in dekor ve kostümle bütünleşen reji anlayışıyla sahneye konulacak. Operanın dekoru Özgür Usta'nın, kostümleri Gazal Erten'in, ışık tasarımı ise Mustafa Eski'nin imzasını taşıyor.



Osmanlı tarihinin fetihler dönemini, sarayın gizemli yaşamını ve henüz 11 yaşındayken Osmanlı padişahı olan IV. Murat'ın hayat hikayesini anlatan eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetiyor, koro ise şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırılıyor.



Besteci Okan Demiriş'in 2016'da vefat eden eşi, Türk operasının efsanevi baş sopranosu Leyla Demiriş'e ithafen bestelediği operanın son temsilinde, "Sultan Murat" rolünü Engin Suna, "Kösem Sultan"ı Sevinç Bilgin, "Sadrazam Topal Recep Paşa"yı Ümit Burak Tekinay, "Nef'i"yi Göksay Yaran canlandırıyor.



Eserin bilet fiyatları 15, 35 ve 50 lira olarak belirlendi. Biletler, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı

sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebilecek.



