Annemin adını kullandırtmadım

◊ Şarkılarınızla müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptınız... Peki Hande Ünsal kimdir, bir de sizden dinleyelim...

- 25 Şubat 1992, İzmir doğumluyum. Çocukluğum Alsancak’ta, anneannemin yanında geçti. Anneannem Nursal Ünsal Kültür Bakanlığı devlet sanatçısı. Türkiye’nin ilk kadın viyola virtüözü. Dolayısıyla ilk müzik öğretmenim, anneannemdi.

4 yaşında nota okuyup solfej yapmaya başlamışım. Ailede müzik dışında bir işle ilgilenen kimse yok. Hal böyle olunca müziğin içine doğmuşum.

◊ Birçok ünlü isme vokalistlik yaptınız. Solist olmaya nasıl karar verdiniz?

- Yıllar önce annemin ısrarı ile “Veliaht” yarışmasına katılmıştım. İlk hafta ben birinci oldum. Ama program reyting kurbanı oldu. Orada Cengiz Kurtoğlu ve Aydın Kurtoğlu ile tanıştım. Cengiz Baba, beni vokalist olarak yanına aldı. Aydın ile olan dostluğumuz onun ilk çıkış şarkısı olan “Köle”yi doğurdu. “Köle” şarkısında Aydın’ın isteği ile küçük bir bölümü okudum. Şarkı çıktığı gibi patladı. Uzunca bir süre herkes beni merak etti.

◊ Müzikseverlerle ilk buluşmanız nasıl oldu peki?

- 2014’te YouTube’da kendi sayfamı açtım. Deniz Seki’nin “Suya Hapsettim” ve Barış Bilgili’nin “Kül” isimli şarkılarını yorumlayıp iki amatör video paylaştım. O dönem Işın Karaca ile çalışıyordum. Yayınladığımız o iki amatör video öyle ses getirdi ki, ilk konser teklifimi aldım ve kapalı gişe bir Jolly Joker konseri verdim. Konser sonrasında single ve albüm teklifleri aldım. Ve ilk single’ım “İki Çift Laf”ı yaptım.

◊ İlk single’ınızda çalıştığınız sanatçılardan fikir aldınız mı?

- O dönemde yanımda olan herkese şarkılarımı dinletiyordum. Bir vesile ile Soner Sarıkabadayı’yla bir araya geldim. Elimdeki şarkıları dinlettim, “İki Çift Laf”ı çok beğendi. Yaz da gelmek üzereydi, “hemen yapıp çıkalım” dedim. Tek eksiğim ise tanıtım oldu. Meğer en önemli şey tanıtımmış!

◊ Bir röportajınızda “ilk single’ımdan sonra depresyona girdim” demişsiniz. Sonrasında neler oldu?

- İlk single’ım “İki Çift Laf”ın beklediğim gibi gitmemesi beni depresyona sürüklemişti. İyi ki o depresyonu yaşamışım. Eğer öyle olmasa belki de ne “Derdim Çok” adlı şarkıyı yapabilecektim ne de Ozan Doğulu ile bir araya gelecektim.

◊ Ozan Doğulu ile yaptığınız işbirliği çok sevildi. Bu kadar tanınmanızda ve kalıcı olmanızda Doğulu’nun etkisi nedir?

- Hayatımın dönüm noktası Ozan Doğulu. Beni kendime getirdi, inancımı tazeledi. ANNEMİN ADINI KULLANDIRTMADIM

◊ Anneniz Niran Ünsal kariyerinizde size destek oldu mu?

- Çocuk yaşta bile kimsenin beni “Niran Ünsal’ın kızı” olarak tanıtmasına müsaade etmezdim. Büyüdüğümde de hiçbir şey değişmedi. Müzik yolculuğumda her zaman tek başınaydım. Ve bu benim seçimimdi. İlk single’ımda çevremdekiler “Annenin adını kullanmalıyız, sektöre yeni giriyorsun. Bu bizim için bir artı” dediler. Ben karşı geldim.

◊ Sizce anneniz Niran Ünsal olmasaydı yine aynı noktada olur muydunuz?

- Annemin artılarını göz ardı etmiyorum. Müzikal kabiliyetim, yeteneğim bana aktarılan muhteşem bir genetik miras.

Tüm aileme sonsuz bir teşekkür borçluyum. Ama Annem Niran Ünsal olmasaydı ve ben yine de böyle bir yeteneğe sahip olsaydım; yine aynı noktaya gelirdim. Çünkü var olanı gizleyemezsin.

Sevgi varsa her şey çözülüyor

◊ Kariyerinizde örnek aldığınız sanatçılar kimler?

- Anneannem ve Sezen Aksu. Büyük bir Sezen Aksu hayranıyım.



◊ Sizi diğer pop şarkıcılardan ayıran özelliğiniz nedir?

- Ben sonradan müzisyen olmayı seçmedim, doğuştan müzisyendim. Şanslıydım, Türkiye’nin en önemli müzisyenlerinin ellerinde büyüdüm ama bu beni hiçbir zaman şımartmadı. Benimle aynı dönemde yıldızı parlamış birçok sanatçı arkadaşım var. Hepsi de çok yetenekli. Bence hepimiz parmak izlerimiz gibi birbirimizle ayrışıyoruz.



◊ Boşandığınız eşiniz Serkan Balkan ile tekrar aşk yaşamaya başladınız. Nasıl gelişti bu süreç, anlatır mısınız?

- Hayatta her şey insanlar için. Sevgi varsa her şey çözülüyor. Serkan’ı gerçekten çok seviyorum.