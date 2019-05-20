Ana Beatriz Barros anne olduktan sonra ilk kez...
Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından 22 – 25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan “Leather & Fur Fashion Show” açılış defilesinin süper modeli Ana Beatriz Barros, anne olduktan sonra ilk kez Öner Evez’in koreografisi ile Antalya’da podyuma çıkacak…
Antalya Kaya Palazzo Hotel’de 22 Mayıs’ta gerçekleşecek olan fuarın açılış defilesinin süper modeli Ana Beatriz Barros ile ilgili olarak Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Yönetim kurulu Başkanı Gürkan Gözmen, “Anneler bizim için çok kıymetli… Ana Beatriz Barros’un da anne olduktan sonra podyuma “Leather & Fur Fashion Show” kapsamında çıkacak olmasından ayrıca mutluyuz. Kendisini ülkemizde bize yakışan misafirperverlikle ağırlayacağız’’ dedi.
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