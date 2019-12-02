Alzheimer hastalarına destek için buluştular
Alzheimer Derneği, Şişli Gündüz Yaşam Evi’nde kalan hastaların rehabilitasyon çalışmaları için Raffles Otel’de Alışveriş Şenliği düzenledi.
Alzheimer Derneği’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Alışveriş Şenliği’ne Raffles Otel ev sahipliği yaptı. Giyim, aksesuvar, kozmetik ve gıda gibi birçok farklı alandan 40’ı aşkın markanın stant açtığı etkinlik büyük ilgi gördü. Alzhemier hastalığı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan etkinlik kapsamında Aslı Şen ve Sare Palaska’nın konuşmacı olduğu bir de söyleşi düzenlendi. Alışveriş Şenliği’ne Revna Demirören, Berrin Yoleri ve Aylin Tahincioğlu da katıldı.
Revna Demirören - Zeynep Temelli
Dilek Şahinöz - Prof. Dr. Haşmet Hanağası - Aylin Ekşioğlu
Esra İnceefe
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