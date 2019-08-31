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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.08.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Altın Portakal'da yeni ödül

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Altın Portakal'da yeni ödül

Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Altın Portakal Film Festivali'nde, ödül kategorisine "Cahide Sonku Ödülü" eklendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 26 Ekim-1 Kasım'da düzenlenecek 56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yılki yeniliklerinden biri de "Cahide Sonku Ödülü" oldu.

Türk sinemasında ilk yıldız kadın oyunculuğunun yanı sıra kamera arkasında da birçok ilke imza atan Sonku'nun anısını yaşatmak amacıyla başlatılan ödül kapsamında, Türkiye film sektöründeki kadın temsiliyeti ve görünürlüğüne dikkatlerin çekilmesi amaçlanıyor.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinin değerlendirmesi sonucu verilecek "Cahide Sonku Ödülü", emeğinin yanı sıra bakışını da filmin ayrılmaz bir parçası kılmış bir kadın sinemacıya 50 bin lira destek sunacak. "Cahide Sonku Ödülü"nün ilk kazananı, festivalin 1 Kasım'daki kapanış gecesinde belli olacak.

"En İyi Film"e 250 bin lira

Öte yandan, festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film"e 250 bin lira, "Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü"ne ve "Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü"ne de 100 bin lira ödül verilecek. "Ulusal Belgesel Film Yarışması"nda ise filmler toplamda 60 bin lira değerindeki ödüller için yarışırken, "Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması"nda da 2 filme 30 bin lira ödenecek.

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