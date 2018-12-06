Altın Küre ödülleri ne zaman verilecek? İşte 2019 yılının Altın Küre adayları
Altın Küre Ödülleri için geri sayım başladı. 2019 yılında başlayacak olan ödül maratonunun ilki olan Altın Küre’nin adaylarının duyurulması ardından tarih araştırmaları başladı. Peki, Altın Küre nedir? Altın Küre Ödülleri ne zaman verilecek?
Altın Küre Ödülleri'nde adaylar belli oldu. Ödüller bu yıl 6 Ocak'ı 7 Ocak'a bağlayan gece düzenlenecek olan törenle sahiplerine verilecek. Altın Küre Ödülleri, her yıl resmi bir yemek töreniyle film ve televizyon dizilerine verilen Amerikan ödülleridir. Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından 1944'ten beri verilen ödüller film endüstrisi için verilen önemli ödüllerdendir.
2019 ALTIN KÜRE ADAYLARI
DRAMA DALINDA EN İYİ FİLM
If Beale Street Could Talk
BlacKkKlansman
Black Panther
Bohemian Rhapsody
A Star Is Born
KOMEDİ YA DA MÜZİKAL DALINDA EN İYİ FİLM
Crazy Rich Asians
The Favourite
Green Book
Mary Poppins Returns
Vice
DRAMA TV DİZİSİ EN İYİ KADIN OYUNCU
Sandra Oh, “Killing Eve” (BBC America)
Julia Roberts, “Homecoming” (Amazon)
Keri Russell, “The Americans “(FX)
Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale” (Hulu)
Caitriona Balfe, “Outlander” (Starz)
Komedi ya da müzikal dalında en iyi erkek oyuncu
Christian Bale, “Vice”
Lin-Manuel Miranda, “Mary Poppins Returns”
Viggo Mortensen, “Green Book"
Robert Redford, “The Old Man and the Gun”
John C. Reilly, “Stan and Ollie”
Drama dalında en iyi yönetmen
Bradley Cooper, “A Star Is Born”
Alfonso Cuarón, “Roma”
Peter Farrelly, “Green Book”
Spike Lee, “BlacKkKlansman”
Adam McKay, “Vice”
Drama dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu
Mahershala Ali, “Green Book"
Timothée Chalamet, “Beautiful Boy”
Adam Driver, “BlacKkKlansman”
Richard E. Grant, “Can You Ever Forgive Me?”
Sam Rockwell, “Vice”
DRAMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU
Glenn Close, “The Wife”
Lady Gaga, “A Star Is Born”
Nicole Kidman, “Destroyer”
Melissa McCarthy, “Can You Ever Forgive Me?”
Rosamund Pike, “A Private War”
Komedi ya da müzikal dalında en iyi kadın oyuncu
Emily Blunt, “Mary Poppins Return"
Olivia Colman, “The Favourite”
Elsie Fisher, “Eighth Grade”
Charlize Theron, “Tully”
Constance Wu, “Crazy Rich Asians”
DRAMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Amy Adams, “Vice"
Claire Foy, “First Man”
Regina King, “If Beale Street Could Talk”
Emma Stone, “The Favourite”
Rachel Weisz, “The Favourite”
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